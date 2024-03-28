Россиянам рассказали, как вернуть деньги за концерт, на который передумал идти

Союз потребителей: у зрителей есть возможность продать билет и вернуть деньги

Зритель вправе вернуть билет в кассу, но это не гарантирует возврат денег Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

После страшной трагедии в «Крокусе» многие зрители захотели взять паузу при посещении массовых мероприятий. В Союзе потребителей России говорят, что законодательно возврат билетов в России не урегулирован, но у зрителей есть возможность попытаться самостоятельно продать купленный билет и вернуть свои деньги.

«Вернуть деньги можно, но сложно, поскольку законом момент возврата билетов не урегулирован. Организатор может вернуть вам малую часть, аргументируя тем, что полученные деньги были потрачены на организацию мероприятия или концерта», — приводит мнение председателя Союза потребителей России Петра Шелища «Российская газета».

Шелищ считает, что зачастую такой подход является несправедливым. Поскольку место за билет может быть повторно продано другому зрителю. По этой причине он рекомендует попытаться лично продать купленный билет в случае отказа от посещения концерта.

После теракта в «Крокусе» не только зрители, но и многие артисты перенесли свои концерты. Церемонию награждения российской национальной театральной премии «Золотая маска» также перенесли на неопределенный срок. Планировалось, что церемония состоится в Бетховенском зале Большого театра 27 марта.