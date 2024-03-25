Главную театральную премию перенесли из-за теракта в «Крокусе»

Церемонию награждения «Золотая маска» перенесли на неопределенный срок

25 марта 2024 в 17:48 Размер текста - 17 +

Церемония должна была пройти 27 марта Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Церемонию награждения российской национальной театральной премии «Золотая маска» перенесли на неопределенный срок. Поводом стала теракт в подмосковном «Крокус сити холле». «Церемонию награждения „Золотая маска“ перенесли на неопределенную дату», — сообщили в пресс-службе Союза театральных деятелей России. Планировалось, что церемония состоится в Бетховенском зале Большого театра 27 марта. После теракта в «Крокусе» многие артисты также перенесли свои концерты. Также в городах России отменили массовые мероприятия. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Церемонию награждения российской национальной театральной премии «Золотая маска» перенесли на неопределенный срок. Поводом стала теракт в подмосковном «Крокус сити холле». «Церемонию награждения „Золотая маска“ перенесли на неопределенную дату», — сообщили в пресс-службе Союза театральных деятелей России. Планировалось, что церемония состоится в Бетховенском зале Большого театра 27 марта. После теракта в «Крокусе» многие артисты также перенесли свои концерты. Также в городах России отменили массовые мероприятия.