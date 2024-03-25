Главную театральную премию перенесли из-за теракта в «Крокусе»

Церемонию награждения «Золотая маска» перенесли на неопределенный срок
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Презентация «Золотой маски», спецпремии жюри за балет «Пахита» в Екатеринбургском театре оперы и балета. Екатеринбург, золотая маска
Церемония должна была пройти 27 марта Фото:
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В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Церемонию награждения российской национальной театральной премии «Золотая маска» перенесли на неопределенный срок. Поводом стала теракт в подмосковном «Крокус сити холле».

«Церемонию награждения „Золотая маска“ перенесли на неопределенную дату», — сообщили в пресс-службе Союза театральных деятелей России. Планировалось, что церемония состоится в Бетховенском зале Большого театра 27 марта.

После теракта в «Крокусе» многие артисты также перенесли свои концерты. Также в городах России отменили массовые мероприятия.

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Церемонию награждения российской национальной театральной премии «Золотая маска» перенесли на неопределенный срок. Поводом стала теракт в подмосковном «Крокус сити холле». «Церемонию награждения „Золотая маска“ перенесли на неопределенную дату», — сообщили в пресс-службе Союза театральных деятелей России. Планировалось, что церемония состоится в Бетховенском зале Большого театра 27 марта. После теракта в «Крокусе» многие артисты также перенесли свои концерты. Также в городах России отменили массовые мероприятия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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