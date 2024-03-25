Главную театральную премию перенесли из-за теракта в «Крокусе»

Церемония должна была пройти 27 марта
новость из сюжетаВ Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»
Церемонию награждения российской национальной театральной премии «Золотая маска» перенесли на неопределенный срок. Поводом стала теракт в подмосковном «Крокус сити холле».
«Церемонию награждения „Золотая маска“ перенесли на неопределенную дату», — сообщили в пресс-службе Союза театральных деятелей России. Планировалось, что церемония состоится в Бетховенском зале Большого театра 27 марта.
После теракта в «Крокусе» многие артисты также перенесли свои концерты. Также в городах России отменили массовые мероприятия.
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