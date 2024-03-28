Шольц: завод Tesla приостановил работу из-за теракта

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что поджог подстанции на заводе Tesla является терактом. Нападение привело к отключению электричества на производстве. Ремонтные работы на месте поджога продолжаются.
«Что касается нападения на подстанцию, я его рассматриваю так же, как и правительство федеральной земли — это был террористический акт», — сообщил канцлер Германии Шольц Märkische Allgemeine Zeitung. Отключение электричества и нарушение работы завода произошли из-за пожара в ходе террористического акта.
Энергоснабжение производства уже восстановили. Однако компания сообщает о продолжении ремонтных работ на месте поджога. Представитель компании Андре Тириг уточнил, что остановка производства обойдется в сумму более 500 миллионов евро.
Поджог подстанции произошел 5 марта. Ответственность за инцидент взяла на себя немецкая левоэкстремистская «Группа Вулкан».
Ранее Tesla уже приостанавливали работу своих цехов на заводе под Берлином. Причиной были изменения транспортных маршрутов, которые влияли на нехватку комплектующих.
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