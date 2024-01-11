Tesla приостановит производство на заводе в Германии

12 января 2024 в 04:53 Размер текста - 17 +

Tesla приостанавливает работу под Берлином из-за изменения транспортных маршрутов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Американская компания Tesla на две недели приостановит работу большей части своих цехов на заводе под Берлином из-за изменения транспортных маршрутов, которые влияют на нехватку комплектующих. Об этом сообщили представители компании. «Военные столкновения в Красном море и связанное с этим перенаправление транспортных маршрутов между Европой и Азией через мыс Доброй Надежды оказывают влияние и на производство в Грюнхайде [Германия]», — приводит агентство Reuters заявление представителей Tesla. Из-за изменения транспортных маршрутов компании не хватает комплектующих. Время транспортировки комплектующих выросло, поэтому этот фактор отразится и на работе завода. Производство в большинстве цехов приостановят на период с 29 января по 11 февраля. С 12 февраля компания планирует снова запустить работу завода в обычном режиме. В Центральном командовании ВС США рассказали, что в Красном море в середине декабря прошлого года с территории, подконтрольной йеменским хуситам, грузовое судно под флагом Гонконга подверглось нападению. Из района Йемена, контролируемого хуситами, была выпущена баллистическая ракета к северу от Баб-эль-Мандебского пролива. Из-за этого некоторые компании приостановили перевозки своих товаров, передает «Национальная служба новостей». РФ может дать возможность предприятиям изменить маршрут и воспользоваться Северным морским путем. Однако посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов заявил, что это будет возможно при двух условиях. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Американская компания Tesla на две недели приостановит работу большей части своих цехов на заводе под Берлином из-за изменения транспортных маршрутов, которые влияют на нехватку комплектующих. Об этом сообщили представители компании. «Военные столкновения в Красном море и связанное с этим перенаправление транспортных маршрутов между Европой и Азией через мыс Доброй Надежды оказывают влияние и на производство в Грюнхайде [Германия]», — приводит агентство Reuters заявление представителей Tesla. Из-за изменения транспортных маршрутов компании не хватает комплектующих. Время транспортировки комплектующих выросло, поэтому этот фактор отразится и на работе завода. Производство в большинстве цехов приостановят на период с 29 января по 11 февраля. С 12 февраля компания планирует снова запустить работу завода в обычном режиме. В Центральном командовании ВС США рассказали, что в Красном море в середине декабря прошлого года с территории, подконтрольной йеменским хуситам, грузовое судно под флагом Гонконга подверглось нападению. Из района Йемена, контролируемого хуситами, была выпущена баллистическая ракета к северу от Баб-эль-Мандебского пролива. Из-за этого некоторые компании приостановили перевозки своих товаров, передает «Национальная служба новостей». РФ может дать возможность предприятиям изменить маршрут и воспользоваться Северным морским путем. Однако посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов заявил, что это будет возможно при двух условиях.