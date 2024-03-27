27 марта 2024

Сотни жительниц Курганской области досрочно вышли на пенсию

Сотни жительниц в Курганской области досрочно вышли на пенсию
© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, многодетная семья, зима, дети
537 многодетных матерей в Курганской области оформили досрочную пенсию Фото:

В Курганской области больше 500 многодетных мам досрочно вышли на пенсию в 2023 году. Из них 60 женщинам пенсия назначена по достижении возраста 50 лет, сообщили в пресс-службе отделения Социального фонда России по Курганской области.

«Отделение Социального фонда России по Курганской области назначило пенсию по достижении возраста 50 лет 60 многодетным мамам. В 56 лет на заслуженный отдых вышли 83 женщины, в 57 лет — 394. Всего 537 многодетных женщин вышли досрочно на пенсию в 2023 году», — сообщили в отделении Соцфонда.

Выйти на пенсию в 50 лет могут женщины, имеющие пятерых и более детей. Если в семье четверо детей — мама имеет право пойти на пенсию в 56 лет, с тремя детьми — в 57 лет. Обязательное условие для раннего выхода на заслуженный отдых — наличие страхового стажа не менее 15 лет. При этом величина индивидуального пенсионного коэффициента в 2024 году должна быть 28,2, а начиная с 2025 года — 30. Индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) — это основной показатель, от которого зависит размер пенсии. Получить сведения о ИПК можно, обратившись в Социальный фонд, либо запросить информацию о состоянии индивидуального лицевого счета в личном кабинете на портале Госуслуг.

Также с 50 лет оформить пенсию могут женщины, родившие двух или более детей, которые проработали не менее 12 лет в районах Крайнего Севера или не менее 17 лет в приравненных к ним местностях. Таким правом обладают и те мамы, которые воспитывают усыновленных детей.

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В Курганской области больше 500 многодетных мам досрочно вышли на пенсию в 2023 году. Из них 60 женщинам пенсия назначена по достижении возраста 50 лет, сообщили в пресс-службе отделения Социального фонда России по Курганской области. «Отделение Социального фонда России по Курганской области назначило пенсию по достижении возраста 50 лет 60 многодетным мамам. В 56 лет на заслуженный отдых вышли 83 женщины, в 57 лет — 394. Всего 537 многодетных женщин вышли досрочно на пенсию в 2023 году», — сообщили в отделении Соцфонда. Выйти на пенсию в 50 лет могут женщины, имеющие пятерых и более детей. Если в семье четверо детей — мама имеет право пойти на пенсию в 56 лет, с тремя детьми — в 57 лет. Обязательное условие для раннего выхода на заслуженный отдых — наличие страхового стажа не менее 15 лет. При этом величина индивидуального пенсионного коэффициента в 2024 году должна быть 28,2, а начиная с 2025 года — 30. Индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) — это основной показатель, от которого зависит размер пенсии. Получить сведения о ИПК можно, обратившись в Социальный фонд, либо запросить информацию о состоянии индивидуального лицевого счета в личном кабинете на портале Госуслуг. Также с 50 лет оформить пенсию могут женщины, родившие двух или более детей, которые проработали не менее 12 лет в районах Крайнего Севера или не менее 17 лет в приравненных к ним местностях. Таким правом обладают и те мамы, которые воспитывают усыновленных детей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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