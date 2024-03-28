После подорожания проезда перевозчик дал шанс курганцам купить билеты дешевле

Три рейса до Кетово из Кургана имеют разную стоимость проезда Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Перевозчик, выполняющий пригородный маршрут № 205 «Курган — Кетово», после поднятия тарифа до 60 рублей, обратно его снизил, но лишь на определенные часы отправления автобуса. Теперь стоимость будет зависеть от времени отправления. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в справочной автовокзала Кургана.

«Три рейса с автовокзала отправляется: в 9:44 — 60 рублей любая остановка. При отправлении в 11:34 от 30 рублей с улицы Боровой и 40 рублей до конечной. В 16:00 с СНТ Ясная Поляна — 50 рублей, улица Боровая — 55 рублей, конечная — 55. <…> На каждое время разные тарифы», — рассказали корреспонденту в справочной службе курганского автовокзала.

В сообществе «Курганский транспорт» указано, что перевозчик снизил стоимость проезда до 10 апреля включительно. Также в группе сообщается, что после публикации в СМИ новости о повышении тарифа перевозчиком, на ситуацию обратили внимание региональные власти. Они, как пишет сообщество, предупредили предпринимателя о том, что, согласно закону Курганской области, недопустимо повышать тариф без уведомления уполномоченных органов, установивших маршрут, а также владельцев автовокзалов не позднее, чем за тридцать дней до применения нового тарифа. Кроме того, «Курганский транспорт» пишет, что этот закон перевозчик нарушил дважды, за что уполномоченный орган обязан через суд добиться прекращения действия свидетельства об осуществлении перевозок.

Ранее URA.RU писало, что перевозчик из Кургана повысил тариф на проезд до пригорода в полтора-два раза. Цена на проезд при этом стала фиксированной.