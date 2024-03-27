Лед не выдержал тяжести автомобилей
Несколько автомобилей провалились под лед на реке Косьва в Пермском крае. Фотографии и видеозапись с места событий были опубликованы в telegram-канале «ЧП Пермь новости».
«На Косьве в Пермском крае. Народ, не лезьте Вы на лед. Это небезопасно», — предупредил пермяков автор поста.
На кадрах видно, как «Нива», «Соболь» и джип провалились под лед. Внедорожник пермяки пытались вытащить с помощью троса.
Передние колеса ушли под лед
Автомобилю не удалось проехать по льду
Лед не выдержал тяжести внедорожника
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