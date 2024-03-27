27 марта 2024

В Пермском крае под лед провалились сразу несколько автомобилей. Фото, видео

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Пятилетие падения метеорита. Архивные фото. Челябинская область, прорубь, лед, дыра, майна, место падения метеорита
Лед не выдержал тяжести автомобилей Фото:

Несколько автомобилей провалились под лед на реке Косьва в Пермском крае. Фотографии и видеозапись с места событий были опубликованы в telegram-канале «ЧП Пермь новости».

«На Косьве в Пермском крае. Народ, не лезьте Вы на лед. Это небезопасно», — предупредил пермяков автор поста.

На кадрах видно, как «Нива», «Соболь» и джип провалились под лед. Внедорожник пермяки пытались вытащить с помощью троса.

Передние колеса ушли под лед
Передние колеса ушли под лед
Фото:
Автомобилю не удалось проехать по льду
Автомобилю не удалось проехать по льду
Фото:
Лед не выдержал тяжести внедорожника
Лед не выдержал тяжести внедорожника
Фото:

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Несколько автомобилей провалились под лед на реке Косьва в Пермском крае. Фотографии и видеозапись с места событий были опубликованы в telegram-канале «ЧП Пермь новости». «На Косьве в Пермском крае. Народ, не лезьте Вы на лед. Это небезопасно», — предупредил пермяков автор поста. На кадрах видно, как «Нива», «Соболь» и джип провалились под лед. Внедорожник пермяки пытались вытащить с помощью троса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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