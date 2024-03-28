Происшествия Владельцы «Крокуса» пытаются спасти себя от убытков после теракта 28 марта 2024 в 13:40 Размер текста - 17 + Владельцы «Крокуса» постараются снизить залоговую стоимость концертного зала Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Собственники «Крокуса» предпринимают усилия, чтобы избежать убытков после теракта. Сын владельца Crocus Group Араза Агаларова Эмин заявил, что они предоставят Газпромбанку другие активы в качестве компенсации за снижение залоговой стоимости «Крокус Сити Холла» после теракта. «Crocus Croup предоставит Газпромбанку другие активы, чтобы компенсировать падение залоговой стоимости „Крокус Сити Холла“ после теракта», — заявил Агаларов в эфире телеканала «Россия 24». По его мнению, Араз Агаларов вложил около 70 миллионов долларов 15 лет назад, чтобы построить «Крокус Сити Холл». Эмин утверждает, что строительство такого зала обошлось бы не менее чем в 150 миллионов долларов. В концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске 22 марта произошел теракт. Террористы начали стрельбу и устроили пожар. Погибло 143 человека, 360 получили ранения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Собственники «Крокуса» предпринимают усилия, чтобы избежать убытков после теракта. Сын владельца Crocus Group Араза Агаларова Эмин заявил, что они предоставят Газпромбанку другие активы в качестве компенсации за снижение залоговой стоимости «Крокус Сити Холла» после теракта. «Crocus Croup предоставит Газпромбанку другие активы, чтобы компенсировать падение залоговой стоимости „Крокус Сити Холла“ после теракта», — заявил Агаларов в эфире телеканала «Россия 24». По его мнению, Араз Агаларов вложил около 70 миллионов долларов 15 лет назад, чтобы построить «Крокус Сити Холл». Эмин утверждает, что строительство такого зала обошлось бы не менее чем в 150 миллионов долларов. В концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске 22 марта произошел теракт. Террористы начали стрельбу и устроили пожар. Погибло 143 человека, 360 получили ранения. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям