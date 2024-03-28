Сын владельца «Крокуса» высказался о восстановлении здания

Сын владельца «Крокуса»: решение о восстановлении здания не принято

28 марта 2024 в 13:44 Размер текста - 17 +

Решение о судьбе «Крокуса» будет принято, учитывая мнение главы РФ Владимира Путина, рассказал Эмин Агаларов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Решение о восстановлении «Крокус Сити Холла» после теракта не принято. Об этом рассказал сын владельца Crocus Group Араза Агаларова, президент Agalarov Development Эмин Агаларов. «Нет, не определились, и я думаю, что мы не единственные, кто имеет право принимать решение», — сказал Агаларов в эфире телеканала «Россия 24». Он добавил, что решение будет ориентировано на мнение главы РФ Владимира Путина, губернатора Подмосковья и общественности. По его словам, говорить об этом на данный момент несвоевременно. Ранее в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт: несколько человек открыли стрельбу по посетителям концерта и устроили пожар. В результате погибли 143 человека, пострадали — 360. Ранее Агаларов заявлял, что при воссоздании «Крокуса» будет создан мемориал. При этом рассматривается вариант его создания на месте зала, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Решение о восстановлении «Крокус Сити Холла» после теракта не принято. Об этом рассказал сын владельца Crocus Group Араза Агаларова, президент Agalarov Development Эмин Агаларов. «Нет, не определились, и я думаю, что мы не единственные, кто имеет право принимать решение», — сказал Агаларов в эфире телеканала «Россия 24». Он добавил, что решение будет ориентировано на мнение главы РФ Владимира Путина, губернатора Подмосковья и общественности. По его словам, говорить об этом на данный момент несвоевременно. Ранее в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт: несколько человек открыли стрельбу по посетителям концерта и устроили пожар. В результате погибли 143 человека, пострадали — 360. Ранее Агаларов заявлял, что при воссоздании «Крокуса» будет создан мемориал. При этом рассматривается вариант его создания на месте зала, передает «Национальная служба новостей».