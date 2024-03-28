Сын владельца «Крокуса» высказался о восстановлении здания

Сын владельца «Крокуса»: решение о восстановлении здания не принято
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Крокус сити холл днем после террористического акта. Мемориал по погибшим в Крокус сити холле. Москва, крокус сити холл
Решение о судьбе «Крокуса» будет принято, учитывая мнение главы РФ Владимира Путина, рассказал Эмин Агаларов Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Решение о восстановлении «Крокус Сити Холла» после теракта не принято. Об этом рассказал сын владельца Crocus Group Араза Агаларова, президент Agalarov Development Эмин Агаларов.

«Нет, не определились, и я думаю, что мы не единственные, кто имеет право принимать решение», — сказал Агаларов в эфире телеканала «Россия 24». Он добавил, что решение будет ориентировано на мнение главы РФ Владимира Путина, губернатора Подмосковья и общественности. По его словам, говорить об этом на данный момент несвоевременно.

Ранее в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт: несколько человек открыли стрельбу по посетителям концерта и устроили пожар. В результате погибли 143 человека, пострадали — 360. Ранее Агаларов заявлял, что при воссоздании «Крокуса» будет создан мемориал. При этом рассматривается вариант его создания на месте зала, передает «Национальная служба новостей».

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Решение о восстановлении «Крокус Сити Холла» после теракта не принято. Об этом рассказал сын владельца Crocus Group Араза Агаларова, президент Agalarov Development Эмин Агаларов. «Нет, не определились, и я думаю, что мы не единственные, кто имеет право принимать решение», — сказал Агаларов в эфире телеканала «Россия 24». Он добавил, что решение будет ориентировано на мнение главы РФ Владимира Путина, губернатора Подмосковья и общественности. По его словам, говорить об этом на данный момент несвоевременно. Ранее в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт: несколько человек открыли стрельбу по посетителям концерта и устроили пожар. В результате погибли 143 человека, пострадали — 360. Ранее Агаларов заявлял, что при воссоздании «Крокуса» будет создан мемориал. При этом рассматривается вариант его создания на месте зала, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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