Челябинский золотодобытчик трудоустроит 200 выпускников из Таджикистана

ТАСС: челябинский золотодобытчик возьмет на работу 200 студентов из Таджикистана

Добычей золота в компании Константина Струкова займутся выпускники вуза Таджикистана Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) Константина Струкова из Челябинска трудоустроит 200 выпускников Горно-металлургического института Таджикистана (ГМИТ). Об этом стало известно в результате встречи представителей компании с руководством института в городе Бустоне.

«ЮГК договорилась с институтом, что примет на работу геологов, горных инженеров, буровиков, обогатителей, инженеров-механиков и энергетиков. Специалистам обеспечат высокую зарплату и социальный пакет», — сослался ТАСС на представителя российского консульства в Худжанде.

Согласно договоренностям, золотодобытчик примет на работу молодых профессионалов в 2024 году, а также предоставит студентам ГМИТ возможность прохождения практики с оплатой труда и компенсацией расходов на проезд и проживание в России. Это сотрудничество способствует укреплению связей между Россией и Таджикистаном в области образования и трудоустройства молодежи.

Челябинск с Худжандом связывает регулярный авиарейс. По данным расписания челябинского аэропорта, со 2 апреля вылеты будут совершаться по вторникам на бортах «Уральских авиалиний».