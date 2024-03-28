Челябинский золотодобытчик трудоустроит 200 выпускников из Таджикистана

«Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) Константина Струкова из Челябинска трудоустроит 200 выпускников Горно-металлургического института Таджикистана (ГМИТ). Об этом стало известно в результате встречи представителей компании с руководством института в городе Бустоне.
«ЮГК договорилась с институтом, что примет на работу геологов, горных инженеров, буровиков, обогатителей, инженеров-механиков и энергетиков. Специалистам обеспечат высокую зарплату и социальный пакет», — сослался ТАСС на представителя российского консульства в Худжанде.
Согласно договоренностям, золотодобытчик примет на работу молодых профессионалов в 2024 году, а также предоставит студентам ГМИТ возможность прохождения практики с оплатой труда и компенсацией расходов на проезд и проживание в России. Это сотрудничество способствует укреплению связей между Россией и Таджикистаном в области образования и трудоустройства молодежи.
Челябинск с Худжандом связывает регулярный авиарейс. По данным расписания челябинского аэропорта, со 2 апреля вылеты будут совершаться по вторникам на бортах «Уральских авиалиний».
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