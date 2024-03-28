Челябинский золотодобытчик трудоустроит 200 выпускников из Таджикистана

ТАСС: челябинский золотодобытчик возьмет на работу 200 студентов из Таджикистана
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Южуралзолото ЮГК Струков Пласт Челябинск, карьер, светлинский гок
Добычей золота в компании Константина Струкова займутся выпускники вуза Таджикистана Фото:

«Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) Константина Струкова из Челябинска трудоустроит 200 выпускников Горно-металлургического института Таджикистана (ГМИТ). Об этом стало известно в результате встречи представителей компании с руководством института в городе Бустоне.

«ЮГК договорилась с институтом, что примет на работу геологов, горных инженеров, буровиков, обогатителей, инженеров-механиков и энергетиков. Специалистам обеспечат высокую зарплату и социальный пакет», — сослался ТАСС на представителя российского консульства в Худжанде.

Согласно договоренностям, золотодобытчик примет на работу молодых профессионалов в 2024 году, а также предоставит студентам ГМИТ возможность прохождения практики с оплатой труда и компенсацией расходов на проезд и проживание в России. Это сотрудничество способствует укреплению связей между Россией и Таджикистаном в области образования и трудоустройства молодежи.

Челябинск с Худжандом связывает регулярный авиарейс. По данным расписания челябинского аэропорта, со 2 апреля вылеты будут совершаться по вторникам на бортах «Уральских авиалиний».

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«Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) Константина Струкова из Челябинска трудоустроит 200 выпускников Горно-металлургического института Таджикистана (ГМИТ). Об этом стало известно в результате встречи представителей компании с руководством института в городе Бустоне. «ЮГК договорилась с институтом, что примет на работу геологов, горных инженеров, буровиков, обогатителей, инженеров-механиков и энергетиков. Специалистам обеспечат высокую зарплату и социальный пакет», — сослался ТАСС на представителя российского консульства в Худжанде. Согласно договоренностям, золотодобытчик примет на работу молодых профессионалов в 2024 году, а также предоставит студентам ГМИТ возможность прохождения практики с оплатой труда и компенсацией расходов на проезд и проживание в России. Это сотрудничество способствует укреплению связей между Россией и Таджикистаном в области образования и трудоустройства молодежи. Челябинск с Худжандом связывает регулярный авиарейс. По данным расписания челябинского аэропорта, со 2 апреля вылеты будут совершаться по вторникам на бортах «Уральских авиалиний».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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