РИАН: в Харькове уничтожены боевики, готовившие нападение на Белгород

28 марта 2024 в 15:13 Размер текста - 17 +

ВС РФ ликвидировали иностранных летчиков из института ВВС Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Харькове ВС РФ ликвидировали украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ), которые готовили новое нападение на Белгородскую область. По предварительным данным, было убито 20 солдат. Также в их числе могли входить иностранные летчики из института ВВС имени Кожедуба. Об этом сообщил координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев. «Предварительно речь идет о гибели 20 военных, в том числе иностранных. <…> Было уничтожено подразделение, которое собирались ротировать на ЛБС (линия боевого соприкосновения, — прим. URA.RU)», — передает РИА Новости слова Лебедева, который ссылается на своих коллег-харьковчан. Также была уничтожена техника украинцев. Кроме того, российские военные нанесли удар по институту ВВС имени Кожедуба. В нем находились порядка десяти иностранных летчиков. Они прибыли туда для консультирования пилотов Украины, на данный момент их судьба выясняется. Ранее российская армия уничтожила украинские ДРГ в Лукашовке. В Минобороны России отметили, что военные хотели выдвинуться к границе России на боевой машине с целью провокаций, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Харькове ВС РФ ликвидировали украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ), которые готовили новое нападение на Белгородскую область. По предварительным данным, было убито 20 солдат. Также в их числе могли входить иностранные летчики из института ВВС имени Кожедуба. Об этом сообщил координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев. «Предварительно речь идет о гибели 20 военных, в том числе иностранных. <…> Было уничтожено подразделение, которое собирались ротировать на ЛБС (линия боевого соприкосновения, — прим. URA.RU)», — передает РИА Новости слова Лебедева, который ссылается на своих коллег-харьковчан. Также была уничтожена техника украинцев. Кроме того, российские военные нанесли удар по институту ВВС имени Кожедуба. В нем находились порядка десяти иностранных летчиков. Они прибыли туда для консультирования пилотов Украины, на данный момент их судьба выясняется. Ранее российская армия уничтожила украинские ДРГ в Лукашовке. В Минобороны России отметили, что военные хотели выдвинуться к границе России на боевой машине с целью провокаций, передает «Национальная служба новостей».