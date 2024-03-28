РИАН: в Харькове уничтожены боевики, готовившие нападение на Белгород

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ВС РФ ликвидировали иностранных летчиков из института ВВС Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Харькове ВС РФ ликвидировали украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ), которые готовили новое нападение на Белгородскую область. По предварительным данным, было убито 20 солдат. Также в их числе могли входить иностранные летчики из института ВВС имени Кожедуба. Об этом сообщил координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Предварительно речь идет о гибели 20 военных, в том числе иностранных. <…> Было уничтожено подразделение, которое собирались ротировать на ЛБС (линия боевого соприкосновения, — прим. URA.RU)», — передает РИА Новости слова Лебедева, который ссылается на своих коллег-харьковчан. Также была уничтожена техника украинцев.

Кроме того, российские военные нанесли удар по институту ВВС имени Кожедуба. В нем находились порядка десяти иностранных летчиков. Они прибыли туда для консультирования пилотов Украины, на данный момент их судьба выясняется.

Ранее российская армия уничтожила украинские ДРГ в Лукашовке. В Минобороны России отметили, что военные хотели выдвинуться к границе России на боевой машине с целью провокаций, передает «Национальная служба новостей».

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В Харькове ВС РФ ликвидировали украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ), которые готовили новое нападение на Белгородскую область. По предварительным данным, было убито 20 солдат. Также в их числе могли входить иностранные летчики из института ВВС имени Кожедуба. Об этом сообщил координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев. «Предварительно речь идет о гибели 20 военных, в том числе иностранных. <…> Было уничтожено подразделение, которое собирались ротировать на ЛБС (линия боевого соприкосновения, — прим. URA.RU)», — передает РИА Новости слова Лебедева, который ссылается на своих коллег-харьковчан. Также была уничтожена техника украинцев. Кроме того, российские военные нанесли удар по институту ВВС имени Кожедуба. В нем находились порядка десяти иностранных летчиков. Они прибыли туда для консультирования пилотов Украины, на данный момент их судьба выясняется. Ранее российская армия уничтожила украинские ДРГ в Лукашовке. В Минобороны России отметили, что военные хотели выдвинуться к границе России на боевой машине с целью провокаций, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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