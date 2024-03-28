Один из обвиняемых в теракте в «Крокусе» обжаловал свой арест

28 марта 2024 в 15:20 Размер текста - 17 +

Исломов заявил, что не считает себя виновным Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Один из обвиняемых по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» обжаловал свой арест. Аминчон Исломов стал первым из обвиняемых, кто подал апелляцию, передает РИА Новости информацию из суда. Ранее Исломов заявил, что не считает себя виновным. Суд арестовал Амичнона, его брата Диловара и их отца Исроила до 22 мая. Всего по делу о теракте в «Крокус Сити Холле», где в результате нападения погибли 143 человека, задержаны и впоследствии арестованы 11 человек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Один из обвиняемых по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» обжаловал свой арест. Аминчон Исломов стал первым из обвиняемых, кто подал апелляцию, передает РИА Новости информацию из суда. Ранее Исломов заявил, что не считает себя виновным. Суд арестовал Амичнона, его брата Диловара и их отца Исроила до 22 мая. Всего по делу о теракте в «Крокус Сити Холле», где в результате нападения погибли 143 человека, задержаны и впоследствии арестованы 11 человек.