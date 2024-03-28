Зеленский заявил, что ВСУ не готовы к наступлению России

ВСУ не готовы к новому наступлению ВС РФ из-за нехватки снарядов, артиллерии и другого вооружения. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, контрнаступление ожидается ближе к лету 2024 года.
«У нас не было снарядов, артиллерийских выстрелов и многого другого», — передает CBS слова Зеленского. Так он выразил, что Украина не готова к еще одному контрнаступлению ВС РФ. По его словам, оно ожидается в конце мая или в июне.
Также украинский глава отметил, что РФ имеет огромное преимущество из-за боевой мощи с большей досягаемостью. Он добавил, что в Авдеевке, Соледаре, Лисичанске и на других направлениях ВСУ было сложно бороться с российской армией. Это связано с тем, что дальность российской артиллерии больше украинской на более чем 20 километров.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
ВСУ не готовы к новому наступлению ВС РФ из-за нехватки снарядов, артиллерии и другого вооружения. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, контрнаступление ожидается ближе к лету 2024 года. «У нас не было снарядов, артиллерийских выстрелов и многого другого», — передает CBS слова Зеленского. Так он выразил, что Украина не готова к еще одному контрнаступлению ВС РФ. По его словам, оно ожидается в конце мая или в июне. Также украинский глава отметил, что РФ имеет огромное преимущество из-за боевой мощи с большей досягаемостью. Он добавил, что в Авдеевке, Соледаре, Лисичанске и на других направлениях ВСУ было сложно бороться с российской армией. Это связано с тем, что дальность российской артиллерии больше украинской на более чем 20 километров.