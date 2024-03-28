Зеленский заявил, что ВСУ не готовы к наступлению России

28 марта 2024 в 19:22 Размер текста - 17 +

ВС РФ имеют огромное преимущество на фронте из-за хорошего оружия, заявил Зеленский Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ не готовы к новому наступлению ВС РФ из-за нехватки снарядов, артиллерии и другого вооружения. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, контрнаступление ожидается ближе к лету 2024 года. «У нас не было снарядов, артиллерийских выстрелов и многого другого», — передает CBS слова Зеленского. Так он выразил, что Украина не готова к еще одному контрнаступлению ВС РФ. По его словам, оно ожидается в конце мая или в июне. Также украинский глава отметил, что РФ имеет огромное преимущество из-за боевой мощи с большей досягаемостью. Он добавил, что в Авдеевке, Соледаре, Лисичанске и на других направлениях ВСУ было сложно бороться с российской армией. Это связано с тем, что дальность российской артиллерии больше украинской на более чем 20 километров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ВСУ не готовы к новому наступлению ВС РФ из-за нехватки снарядов, артиллерии и другого вооружения. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, контрнаступление ожидается ближе к лету 2024 года. «У нас не было снарядов, артиллерийских выстрелов и многого другого», — передает CBS слова Зеленского. Так он выразил, что Украина не готова к еще одному контрнаступлению ВС РФ. По его словам, оно ожидается в конце мая или в июне. Также украинский глава отметил, что РФ имеет огромное преимущество из-за боевой мощи с большей досягаемостью. Он добавил, что в Авдеевке, Соледаре, Лисичанске и на других направлениях ВСУ было сложно бороться с российской армией. Это связано с тем, что дальность российской артиллерии больше украинской на более чем 20 километров.