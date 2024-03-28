В Тюменской области в марте резко вырос спрос на детских психологов

В регионе вдвое увеличилось количество объявлений от детских психологов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители Тюменской области в марте этого года стали на 41% чаще обращаться к детским психологам по сравнению с таким же периодом 2023 года. Об этом URA.RU сообщили специалисты «Авито».

«В марте 2024 года в Тюменской области спрос на услуги детских вырос на 41% по сравнению с мартом 2023 года. Вместе с тем количество объявлений от детских психологов за год выросло вдвое (+105%)», — рассказали специалисты.

Средняя стоимость услуг детских психологов в регионе, как и в прошлом году, составляет от 2000 рублей за час. По словам представителей «Авито», при выборе специалиста стоит обращать внимание на рейтинг и на показатели обратной связи от предыдущих клиентов.

Осенью прошлого года в регионе тоже был спрос на психологов. Он вырос в два раза по сравнению с 2022 году. Вместе с тем количество предлагаемых услуг на платформе за год увеличилось на 89%. По словам аналитиков, такой рост не зависит от сезонности.