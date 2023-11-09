09 ноября 2023

Тюменцы стали чаще обращаться к психологам

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Реабилитационный центр "Урал без наркотиков". Екатеринбург, психолог
В Тюмени спрос на услуги психологов по сравнению с прошлым годом вырос в два раза Фото:

Спрос на услуги психологов в Тюмени вырос в два раза по сравнению с прошлым годом. Такие данные предоставили аналитики платформы «Авито».

«В 2 раза вырос запрос тюменцев на специалистов по ментальному здоровью. Так, к услугам психологов стали прибегать на 126% чаще, чем годом ранее», — указано в исследовании.

Вместе с тем количество предлагаемых услуг на платформе за год выросло на 89%. При этом, как указывают аналитики, такой рост не зависит от сезонности.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Спрос на услуги психологов в Тюмени вырос в два раза по сравнению с прошлым годом. Такие данные предоставили аналитики платформы «Авито». «В 2 раза вырос запрос тюменцев на специалистов по ментальному здоровью. Так, к услугам психологов стали прибегать на 126% чаще, чем годом ранее», — указано в исследовании. Вместе с тем количество предлагаемых услуг на платформе за год выросло на 89%. При этом, как указывают аналитики, такой рост не зависит от сезонности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...