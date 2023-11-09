Тюменцы стали чаще обращаться к психологам

10 ноября 2023 в 10:30 Размер текста - 17 +

В Тюмени спрос на услуги психологов по сравнению с прошлым годом вырос в два раза Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Спрос на услуги психологов в Тюмени вырос в два раза по сравнению с прошлым годом. Такие данные предоставили аналитики платформы «Авито». «В 2 раза вырос запрос тюменцев на специалистов по ментальному здоровью. Так, к услугам психологов стали прибегать на 126% чаще, чем годом ранее», — указано в исследовании. Вместе с тем количество предлагаемых услуг на платформе за год выросло на 89%. При этом, как указывают аналитики, такой рост не зависит от сезонности.

Спрос на услуги психологов в Тюмени вырос в два раза по сравнению с прошлым годом. Такие данные предоставили аналитики платформы «Авито». «В 2 раза вырос запрос тюменцев на специалистов по ментальному здоровью. Так, к услугам психологов стали прибегать на 126% чаще, чем годом ранее», — указано в исследовании. Вместе с тем количество предлагаемых услуг на платформе за год выросло на 89%. При этом, как указывают аналитики, такой рост не зависит от сезонности.