Тюменцы стали чаще обращаться к психологам

В Тюмени спрос на услуги психологов по сравнению с прошлым годом вырос в два раза
Спрос на услуги психологов в Тюмени вырос в два раза по сравнению с прошлым годом. Такие данные предоставили аналитики платформы «Авито».
«В 2 раза вырос запрос тюменцев на специалистов по ментальному здоровью. Так, к услугам психологов стали прибегать на 126% чаще, чем годом ранее», — указано в исследовании.
Вместе с тем количество предлагаемых услуг на платформе за год выросло на 89%. При этом, как указывают аналитики, такой рост не зависит от сезонности.
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