Курганцам предложили 180 тысяч рублей за сортировку ягод в Москве

Сортировщикам ягод готовы платить от 90 000 до 180 000 рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Московская компания набирает сортировщиков ягод среди жителей Курганской области. Сотрудникам, готовым к вахтовому методу работы, пообещали выплачивать 180 тысяч рублей за 60 смен, указано в описании вакансии на портале «Авито.Работа».

«Работа вахтой в Москве для жителей Курганской области — сортировщик свежих ягод. График: 6/1 (дополнительные выходные по согласованию). Фиксированная заработная плата: 90 000 рублей за 30 смен, 135 000 — за 45, 180 000 рублей за 60 смен», — написано на сайте бесплатных объявлений.

Сотрудникам пообещали бесплатно предоставить спецодежду, проживание и постельное белье. Зарплата будут выплачиваться два раза в месяц. В компании предусмотрены компенсация проезда к месту работы и еженедельные авансы от 3000 рублей.

Двумя годами ранее жителям Курганской области предлагали собирать ягоды в Карелии. Работникам обещали зарплату до 350 тысяч рублей за сезон.