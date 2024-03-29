Из-за обстрела ВСУ пострадали 17 жилых домов в Белгороде. Фото

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В результате ночного обстрела ВС РФ сбили над Белгородской областью 15 воздушных целей Фото:
новость из сюжета
ВСУ обстреливают Белгородскую область

За ночь в Белгороде пострадало 17 жилых домов в результате обстрела ВСУ. Об этом сообщил мэр города Валентин Демидов.

«В результате обстрела ВСУ этой ночью снова оказался под огнем спальный район Белгорода <…> На этот момент есть данные о повреждении остекления в 17 многоэтажках. Выбиты или треснули окна в 37 квартирах», — сообщил он. По словам Демидова, пострадавших — нет. Информацию об этом он выложил в своем telegram-канале.

Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал о том, что над Белгородом и Белгородской областью было сбито 15 воздушных целей. Он также предупреждал об объявлении ракетной опасности в Белгороде. Сигнал был отменен около четырех утра, передает RT.

Пострадали окна в 37 квартирах
Пострадали окна в 37 квартирах
Повреждены осколками припаркованные во дворах автомобили
Повреждены осколками припаркованные во дворах автомобили

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За ночь в Белгороде пострадало 17 жилых домов в результате обстрела ВСУ. Об этом сообщил мэр города Валентин Демидов. «В результате обстрела ВСУ этой ночью снова оказался под огнем спальный район Белгорода <…> На этот момент есть данные о повреждении остекления в 17 многоэтажках. Выбиты или треснули окна в 37 квартирах», — сообщил он. По словам Демидова, пострадавших — нет. Информацию об этом он выложил в своем telegram-канале. Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал о том, что над Белгородом и Белгородской областью было сбито 15 воздушных целей. Он также предупреждал об объявлении ракетной опасности в Белгороде. Сигнал был отменен около четырех утра, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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