Из-за обстрела ВСУ пострадали 17 жилых домов в Белгороде. Фото

29 марта 2024 в 07:23 Размер текста - 17 +

В результате ночного обстрела ВС РФ сбили над Белгородской областью 15 воздушных целей Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета ВСУ обстреливают Белгородскую область За ночь в Белгороде пострадало 17 жилых домов в результате обстрела ВСУ. Об этом сообщил мэр города Валентин Демидов. «В результате обстрела ВСУ этой ночью снова оказался под огнем спальный район Белгорода <…> На этот момент есть данные о повреждении остекления в 17 многоэтажках. Выбиты или треснули окна в 37 квартирах», — сообщил он. По словам Демидова, пострадавших — нет. Информацию об этом он выложил в своем telegram-канале . Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал о том, что над Белгородом и Белгородской областью было сбито 15 воздушных целей. Он также предупреждал об объявлении ракетной опасности в Белгороде. Сигнал был отменен около четырех утра, передает RT. Пострадали окна в 37 квартирах telegram«Демидов», t.me Повреждены осколками припаркованные во дворах автомобили telegram«Демидов», t.me Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

За ночь в Белгороде пострадало 17 жилых домов в результате обстрела ВСУ. Об этом сообщил мэр города Валентин Демидов. «В результате обстрела ВСУ этой ночью снова оказался под огнем спальный район Белгорода <…> На этот момент есть данные о повреждении остекления в 17 многоэтажках. Выбиты или треснули окна в 37 квартирах», — сообщил он. По словам Демидова, пострадавших — нет. Информацию об этом он выложил в своем telegram-канале. Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал о том, что над Белгородом и Белгородской областью было сбито 15 воздушных целей. Он также предупреждал об объявлении ракетной опасности в Белгороде. Сигнал был отменен около четырех утра, передает RT.