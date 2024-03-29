Politico: Зеленский хочет «уболтать» Трампа для поставок оружия для Украины

29 марта 2024 в 12:17 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский умеет манипулировать ради поставок оружия для ВСУ, передает Михаил Подоляк Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Для американского военно-промышленного комплекса (ВПК) есть очевидная выгода в финансовой прибыли и эффективности поставки оружия для Украины. Так старший советник президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк объяснил, почему для бывшего президента США Дональда Трампа выгодна помощь Украине. Он отметил, что украинский лидер сможет «уболтать» Трампа на помощь ВСУ. «Он (Зеленский — прим. URA.RU) способен задействовать эмоции и мышление политиков в разных странах, и он умеет точно определить аргументы, которые окажут на них влияние. Очень здорово видеть, как он это делает», — заявил Подоляк в беседе с Politico. Ранее сообщалось, что Трамп, скорее всего, видит политические выгоды в поражении Украины в конфликте с РФ. Бывший американский президент может обвинить в проигрыше Киева своего оппонента на следующих выборах — главу Соединенных Штатов Джо Байдена. Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что «мир на Украине — это президент Трамп», передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Для американского военно-промышленного комплекса (ВПК) есть очевидная выгода в финансовой прибыли и эффективности поставки оружия для Украины. Так старший советник президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк объяснил, почему для бывшего президента США Дональда Трампа выгодна помощь Украине. Он отметил, что украинский лидер сможет «уболтать» Трампа на помощь ВСУ. «Он (Зеленский — прим. URA.RU) способен задействовать эмоции и мышление политиков в разных странах, и он умеет точно определить аргументы, которые окажут на них влияние. Очень здорово видеть, как он это делает», — заявил Подоляк в беседе с Politico. Ранее сообщалось, что Трамп, скорее всего, видит политические выгоды в поражении Украины в конфликте с РФ. Бывший американский президент может обвинить в проигрыше Киева своего оппонента на следующих выборах — главу Соединенных Штатов Джо Байдена. Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что «мир на Украине — это президент Трамп», передает «Национальная служба новостей».