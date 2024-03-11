WP: Трамп видит политические выгоды в поражении Украины

11 марта 2024 в 23:23 Размер текста - 17 +

Трамп обвинит Байдена в возможном проигрыше Украины в конфликте с РФ, пишет WP Фото: Official White House / Shealah Craighead Экс-президент США Дональд Трамп, скорее всего, видит политические выгоды в поражении Украины в конфликте с РФ. Бывший американский президент может обвинить в проигрыше Киева своего оппонента на следующих выборах — главу Соединенных Штатов Джо Байдена. Об этом сообщил журналист The Washington Post Макс Бут. «Теперь он может увидеть политические выгоды от поражений Украины, в которых сможет обвинить своего оппонента», — написал Бут . Он считает, что Трамп превратил Республиканскую партию «в пуделя Путина». Американский профессор стратегических исследований Филлипс П. О’Брайен считает, что администрация Байдена, как и он сам, никогда не хотели победы Украины. Он предполагает, что Вашингтон помогает Киеву только для того, чтобы навязать свою собственную волю. По словам профессора, США высылают слишком мало военной поддержки Украине. На сайте Белого дома было указано, что Байден одобрил временный бюджет страны, но поддержка Украины в него не входит.

Экс-президент США Дональд Трамп, скорее всего, видит политические выгоды в поражении Украины в конфликте с РФ. Бывший американский президент может обвинить в проигрыше Киева своего оппонента на следующих выборах — главу Соединенных Штатов Джо Байдена. Об этом сообщил журналист The Washington Post Макс Бут. «Теперь он может увидеть политические выгоды от поражений Украины, в которых сможет обвинить своего оппонента», — написал Бут. Он считает, что Трамп превратил Республиканскую партию «в пуделя Путина». Американский профессор стратегических исследований Филлипс П. О’Брайен считает, что администрация Байдена, как и он сам, никогда не хотели победы Украины. Он предполагает, что Вашингтон помогает Киеву только для того, чтобы навязать свою собственную волю. По словам профессора, США высылают слишком мало военной поддержки Украине. На сайте Белого дома было указано, что Байден одобрил временный бюджет страны, но поддержка Украины в него не входит.