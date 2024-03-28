Власти Перми управляют городом с помощью 3D-модели

29 марта 2024 в 12:45 Размер текста - 17 +

Онлайн-карта позволяет управлять транспортными потоками (архивное фото) Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU В Перми разработали подробную 3D-модель города. С ее помощью власти управляют транспортными потоками, а в будущем смогут автоматически отслеживать состояние дорог, мостов, светофоров и другой инфраструктуры. Проект презентовали на выставке «ИТС — регионам». «Модуль „Цифровой двойник города“ презентовали на выставке „ИТС — регионам“. Это 3D-модель мегаполиса, которая объединяет информацию и формирует инвентаризационную базу данных объектов дорожной инфраструктуры, включая точные параметры дорог, светофорные объекты, дорожные знаки, мосты, сооружения, столбы освещения, путепроводы и здания. В дальнейшем решение позволит отслеживать их нормативное состояние в автоматизированном режиме», — рассказали URA.RU в компании-разработчике «Ростелеком». Сейчас модуль использует в своей работе центр безопасности дорожного движения Пермского края. В Перми система визуализирует оперативную уличную обстановку, что ускоряет получение диспетчерскими службами информации о нештатных ситуациях. «Цифровой двойник города» также позволяет прогнозировать потребность в строительстве новых дорог и развязок. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми разработали подробную 3D-модель города. С ее помощью власти управляют транспортными потоками, а в будущем смогут автоматически отслеживать состояние дорог, мостов, светофоров и другой инфраструктуры. Проект презентовали на выставке «ИТС — регионам». «Модуль „Цифровой двойник города“ презентовали на выставке „ИТС — регионам“. Это 3D-модель мегаполиса, которая объединяет информацию и формирует инвентаризационную базу данных объектов дорожной инфраструктуры, включая точные параметры дорог, светофорные объекты, дорожные знаки, мосты, сооружения, столбы освещения, путепроводы и здания. В дальнейшем решение позволит отслеживать их нормативное состояние в автоматизированном режиме», — рассказали URA.RU в компании-разработчике «Ростелеком». Сейчас модуль использует в своей работе центр безопасности дорожного движения Пермского края. В Перми система визуализирует оперативную уличную обстановку, что ускоряет получение диспетчерскими службами информации о нештатных ситуациях. «Цифровой двойник города» также позволяет прогнозировать потребность в строительстве новых дорог и развязок.