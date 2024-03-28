28 марта 2024

Власти Перми управляют городом с помощью 3D-модели

© Служба новостей «URA.RU»
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Онлайн-карта позволяет управлять транспортными потоками (архивное фото) Фото:

В Перми разработали подробную 3D-модель города. С ее помощью власти управляют транспортными потоками, а в будущем смогут автоматически отслеживать состояние дорог, мостов, светофоров и другой инфраструктуры. Проект презентовали на выставке «ИТС — регионам».

«Модуль „Цифровой двойник города“ презентовали на выставке „ИТС — регионам“. Это 3D-модель мегаполиса, которая объединяет информацию и формирует инвентаризационную базу данных объектов дорожной инфраструктуры, включая точные параметры дорог, светофорные объекты, дорожные знаки, мосты, сооружения, столбы освещения, путепроводы и здания. В дальнейшем решение позволит отслеживать их нормативное состояние в автоматизированном режиме», — рассказали URA.RU в компании-разработчике «Ростелеком».

Сейчас модуль использует в своей работе центр безопасности дорожного движения Пермского края. В Перми система визуализирует оперативную уличную обстановку, что ускоряет получение диспетчерскими службами информации о нештатных ситуациях. «Цифровой двойник города» также позволяет прогнозировать потребность в строительстве новых дорог и развязок.

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В Перми разработали подробную 3D-модель города. С ее помощью власти управляют транспортными потоками, а в будущем смогут автоматически отслеживать состояние дорог, мостов, светофоров и другой инфраструктуры. Проект презентовали на выставке «ИТС — регионам». «Модуль „Цифровой двойник города“ презентовали на выставке „ИТС — регионам“. Это 3D-модель мегаполиса, которая объединяет информацию и формирует инвентаризационную базу данных объектов дорожной инфраструктуры, включая точные параметры дорог, светофорные объекты, дорожные знаки, мосты, сооружения, столбы освещения, путепроводы и здания. В дальнейшем решение позволит отслеживать их нормативное состояние в автоматизированном режиме», — рассказали URA.RU в компании-разработчике «Ростелеком». Сейчас модуль использует в своей работе центр безопасности дорожного движения Пермского края. В Перми система визуализирует оперативную уличную обстановку, что ускоряет получение диспетчерскими службами информации о нештатных ситуациях. «Цифровой двойник города» также позволяет прогнозировать потребность в строительстве новых дорог и развязок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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