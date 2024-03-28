Курганская область попала в топ-3 регионов с самым дешевым бензином. Скрин

29 марта 2024 в 13:27 Размер текста - 17 +

По цене за литр бензина Курганская область уступила место Алтайскому краю и Республике Коми (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В рейтинге регионов России с самым дешевым бензином в феврале Курганская область оказалась на третьем месте, уступив лишь Алтайскому краю и Республике Коми. Исследование проводилось и было опубликовано аналитическим агентством «ПромРейтинг». «Топ-10 регионов РФ с самым дешевым бензином в феврале 2024: Республика Коми — 49,66 рублей за литр согласно данным Росстата, Алтайский край — 49,7 рублей за литр рублей за литр согласно данным Росстата, Курганская область — 51,1 рублей за литр согласно данным Росстата», — указано в приведенном на сайте агентства рейтинге. При этом на сайте уточняется, что Курганская область ранее была на одну строчку ниже, а третью позицию заняла лишь по данным февраля. На четвертом месте рейтинга Курганскую область сменила Республика Татарстан, которая тоже была ранее на позицию ниже. Сейчас, по данным сайта, в Татарстане литр бензина в среднем стоит 51,17 рублей. Ранее URA.RU писало, что в Кургане подорожал бензин. Изменение цены на рынке произошло накануне празднования Нового года. В топ-10 так же вошла Челябинская область, заняв шестое место Скрин: сайт аналитического агентства «ПромРейтинг» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В рейтинге регионов России с самым дешевым бензином в феврале Курганская область оказалась на третьем месте, уступив лишь Алтайскому краю и Республике Коми. Исследование проводилось и было опубликовано аналитическим агентством «ПромРейтинг». «Топ-10 регионов РФ с самым дешевым бензином в феврале 2024: Республика Коми — 49,66 рублей за литр согласно данным Росстата, Алтайский край — 49,7 рублей за литр рублей за литр согласно данным Росстата, Курганская область — 51,1 рублей за литр согласно данным Росстата», — указано в приведенном на сайте агентства рейтинге. При этом на сайте уточняется, что Курганская область ранее была на одну строчку ниже, а третью позицию заняла лишь по данным февраля. На четвертом месте рейтинга Курганскую область сменила Республика Татарстан, которая тоже была ранее на позицию ниже. Сейчас, по данным сайта, в Татарстане литр бензина в среднем стоит 51,17 рублей. Ранее URA.RU писало, что в Кургане подорожал бензин. Изменение цены на рынке произошло накануне празднования Нового года.