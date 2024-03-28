В рейтинге регионов России с самым дешевым бензином в феврале Курганская область оказалась на третьем месте, уступив лишь Алтайскому краю и Республике Коми. Исследование проводилось и было опубликовано аналитическим агентством «ПромРейтинг».
«Топ-10 регионов РФ с самым дешевым бензином в феврале 2024: Республика Коми — 49,66 рублей за литр согласно данным Росстата, Алтайский край — 49,7 рублей за литр рублей за литр согласно данным Росстата, Курганская область — 51,1 рублей за литр согласно данным Росстата», — указано в приведенном на сайте агентства рейтинге.
При этом на сайте уточняется, что Курганская область ранее была на одну строчку ниже, а третью позицию заняла лишь по данным февраля. На четвертом месте рейтинга Курганскую область сменила Республика Татарстан, которая тоже была ранее на позицию ниже. Сейчас, по данным сайта, в Татарстане литр бензина в среднем стоит 51,17 рублей.
Ранее URA.RU писало, что в Кургане подорожал бензин. Изменение цены на рынке произошло накануне празднования Нового года.
В топ-10 так же вошла Челябинская область, заняв шестое место
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В рейтинге регионов России с самым дешевым бензином в феврале Курганская область оказалась на третьем месте, уступив лишь Алтайскому краю и Республике Коми. Исследование проводилось и было опубликовано аналитическим агентством «ПромРейтинг». «Топ-10 регионов РФ с самым дешевым бензином в феврале 2024: Республика Коми — 49,66 рублей за литр согласно данным Росстата, Алтайский край — 49,7 рублей за литр рублей за литр согласно данным Росстата, Курганская область — 51,1 рублей за литр согласно данным Росстата», — указано в приведенном на сайте агентства рейтинге. При этом на сайте уточняется, что Курганская область ранее была на одну строчку ниже, а третью позицию заняла лишь по данным февраля. На четвертом месте рейтинга Курганскую область сменила Республика Татарстан, которая тоже была ранее на позицию ниже. Сейчас, по данным сайта, в Татарстане литр бензина в среднем стоит 51,17 рублей. Ранее URA.RU писало, что в Кургане подорожал бензин. Изменение цены на рынке произошло накануне празднования Нового года.