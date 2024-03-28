28 марта 2024

Курганская область попала в топ-3 регионов с самым дешевым бензином. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Участники ралли "Шелковый путь" на АЗС Газпромнефти. Екатеринбург, бензин, азс газпромнефть, топливо, заправочный пистолет
По цене за литр бензина Курганская область уступила место Алтайскому краю и Республике Коми (архивное фото) Фото:

В рейтинге регионов России с самым дешевым бензином в феврале Курганская область оказалась на третьем месте, уступив лишь Алтайскому краю и Республике Коми. Исследование проводилось и было опубликовано аналитическим агентством «ПромРейтинг».

«Топ-10 регионов РФ с самым дешевым бензином в феврале 2024: Республика Коми — 49,66 рублей за литр согласно данным Росстата, Алтайский край — 49,7 рублей за литр рублей за литр согласно данным Росстата, Курганская область — 51,1 рублей за литр согласно данным Росстата», — указано в приведенном на сайте агентства рейтинге.

При этом на сайте уточняется, что Курганская область ранее была на одну строчку ниже, а третью позицию заняла лишь по данным февраля. На четвертом месте рейтинга Курганскую область сменила Республика Татарстан, которая тоже была ранее на позицию ниже. Сейчас, по данным сайта, в Татарстане литр бензина в среднем стоит 51,17 рублей.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане подорожал бензин. Изменение цены на рынке произошло накануне празднования Нового года.

В топ-10 так же вошла Челябинская область, заняв шестое место
В топ-10 так же вошла Челябинская область, заняв шестое место

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В рейтинге регионов России с самым дешевым бензином в феврале Курганская область оказалась на третьем месте, уступив лишь Алтайскому краю и Республике Коми. Исследование проводилось и было опубликовано аналитическим агентством «ПромРейтинг». «Топ-10 регионов РФ с самым дешевым бензином в феврале 2024: Республика Коми — 49,66 рублей за литр согласно данным Росстата, Алтайский край — 49,7 рублей за литр рублей за литр согласно данным Росстата, Курганская область — 51,1 рублей за литр согласно данным Росстата», — указано в приведенном на сайте агентства рейтинге. При этом на сайте уточняется, что Курганская область ранее была на одну строчку ниже, а третью позицию заняла лишь по данным февраля. На четвертом месте рейтинга Курганскую область сменила Республика Татарстан, которая тоже была ранее на позицию ниже. Сейчас, по данным сайта, в Татарстане литр бензина в среднем стоит 51,17 рублей. Ранее URA.RU писало, что в Кургане подорожал бензин. Изменение цены на рынке произошло накануне празднования Нового года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...