27 декабря 2023

В Кургане перед Новым годом подорожал бензин и дизель. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме АЗС. г. Курган, топливо, азс, пистолеты азс, бензин
На автозаправках подорожал бензин и дизельное топливо Фото:

В Курганской области перед Новым годом на автозаправках подорожал бензин марки АИ-92, За прошлую неделю средняя цена за один литр выросла до 47 рублей. Об этом сообщается на сайте службы государственной статистики по Свердловской и Курганской областям. Также незначительно подорожало дизельное топливо.

«По данным на 25 декабря, средняя цена на бензин марки АИ-92 составляет 47 рублей. Увеличение: 0,20%. Дизельное топливо подорожало до 62,36 рублей (0,38%)», — указано в документе со статистикой.

При этом стоимость бензина марки АИ-95 снизилась на до 51,12 рублей за один литр. (-0,03%). Цена на АИ-98 и выше за прошлую неделю не изменилась. Один литр топлива стоит 65,70 рублей.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области за декабрь стоимость куриных яиц выросла на 27%. Средняя цена подорожала до 135 рублей за десяток.

За неделю выросла цена на бензин марки АИ-92 и дизельное топливо
За неделю выросла цена на бензин марки АИ-92 и дизельное топливо

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В Курганской области перед Новым годом на автозаправках подорожал бензин марки АИ-92, За прошлую неделю средняя цена за один литр выросла до 47 рублей. Об этом сообщается на сайте службы государственной статистики по Свердловской и Курганской областям. Также незначительно подорожало дизельное топливо. «По данным на 25 декабря, средняя цена на бензин марки АИ-92 составляет 47 рублей. Увеличение: 0,20%. Дизельное топливо подорожало до 62,36 рублей (0,38%)», — указано в документе со статистикой. При этом стоимость бензина марки АИ-95 снизилась на до 51,12 рублей за один литр. (-0,03%). Цена на АИ-98 и выше за прошлую неделю не изменилась. Один литр топлива стоит 65,70 рублей. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области за декабрь стоимость куриных яиц выросла на 27%. Средняя цена подорожала до 135 рублей за десяток.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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