В Кургане перед Новым годом подорожал бензин и дизель. Скрин

28 декабря 2023 в 12:55 Размер текста - 17 +

На автозаправках подорожал бензин и дизельное топливо Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области перед Новым годом на автозаправках подорожал бензин марки АИ-92, За прошлую неделю средняя цена за один литр выросла до 47 рублей. Об этом сообщается на сайте службы государственной статистики по Свердловской и Курганской областям. Также незначительно подорожало дизельное топливо. «По данным на 25 декабря, средняя цена на бензин марки АИ-92 составляет 47 рублей. Увеличение: 0,20%. Дизельное топливо подорожало до 62,36 рублей (0,38%)», — указано в документе со статистикой. При этом стоимость бензина марки АИ-95 снизилась на до 51,12 рублей за один литр. (-0,03%). Цена на АИ-98 и выше за прошлую неделю не изменилась. Один литр топлива стоит 65,70 рублей. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области за декабрь стоимость куриных яиц выросла на 27%. Средняя цена подорожала до 135 рублей за десяток. За неделю выросла цена на бензин марки АИ-92 и дизельное топливо Скрин: сайт службы государственной статистики по Свердловской и Курганской областям

В Курганской области перед Новым годом на автозаправках подорожал бензин марки АИ-92, За прошлую неделю средняя цена за один литр выросла до 47 рублей. Об этом сообщается на сайте службы государственной статистики по Свердловской и Курганской областям. Также незначительно подорожало дизельное топливо. «По данным на 25 декабря, средняя цена на бензин марки АИ-92 составляет 47 рублей. Увеличение: 0,20%. Дизельное топливо подорожало до 62,36 рублей (0,38%)», — указано в документе со статистикой. При этом стоимость бензина марки АИ-95 снизилась на до 51,12 рублей за один литр. (-0,03%). Цена на АИ-98 и выше за прошлую неделю не изменилась. Один литр топлива стоит 65,70 рублей. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области за декабрь стоимость куриных яиц выросла на 27%. Средняя цена подорожала до 135 рублей за десяток.