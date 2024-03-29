Как в Нижневартовске ищут водителей автобусов на работу

Новый перевозчик Нижневартовска нанимает водителей автобусов из других регионов

29 марта 2024 в 16:20 Размер текста - 17 +

Водители общественного транспорта переезжают в Нижневартовск Фото: Илья Московец © URA.RU Водители общественного транспорта переезжают в Нижневартовск из-за привлекательных условий по оплате труда. Об этом агентству URA.RU сообщили в пресс-службе перевозчика «Домтрансавто». «Сейчас в „Домтрансавто“ работает 163 водителя, которые оформлены в соответствии с ТК РФ, набор водителей продолжается. Вахтовиков у нас нет, есть водители, которые переехали, чтобы работать на постоянной основе. Также многие водители к нам пришли от местных перевозчиков, так как мы предложили более привлекательные условия по оплате труда», — рассказали в пресс-службе транспортной компании. Например, в рядах «Домтрансавто» два водителя, которые представляли Нижневартовск на конкурсах профессионального мастерства среди водителей автобусов. По данным пресс-службы, уже с 1 мая количество общественного транспорта на городских маршрутах увеличится. Автопарк планируется расширить еще на 68 автобусов. На данный момент компания выполняет более 1000 рейсов ежедневно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Водители общественного транспорта переезжают в Нижневартовск из-за привлекательных условий по оплате труда. Об этом агентству URA.RU сообщили в пресс-службе перевозчика «Домтрансавто». «Сейчас в „Домтрансавто“ работает 163 водителя, которые оформлены в соответствии с ТК РФ, набор водителей продолжается. Вахтовиков у нас нет, есть водители, которые переехали, чтобы работать на постоянной основе. Также многие водители к нам пришли от местных перевозчиков, так как мы предложили более привлекательные условия по оплате труда», — рассказали в пресс-службе транспортной компании. Например, в рядах «Домтрансавто» два водителя, которые представляли Нижневартовск на конкурсах профессионального мастерства среди водителей автобусов. По данным пресс-службы, уже с 1 мая количество общественного транспорта на городских маршрутах увеличится. Автопарк планируется расширить еще на 68 автобусов. На данный момент компания выполняет более 1000 рейсов ежедневно.