Как в Нижневартовске ищут водителей автобусов на работу

Новый перевозчик Нижневартовска нанимает водителей автобусов из других регионов
© Служба новостей «URA.RU»
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Путинский автобан Р-242 «Пермь – Екатеринбург». Свердловская область, водитель автобуса, дальнобойщик, общественный транспорт, пермский тракт, трасса, дорога, поездка, путешествие, междугородний автобус
Водители общественного транспорта переезжают в Нижневартовск Фото:

Водители общественного транспорта переезжают в Нижневартовск из-за привлекательных условий по оплате труда. Об этом агентству URA.RU сообщили в пресс-службе перевозчика «Домтрансавто».

«Сейчас в „Домтрансавто“ работает 163 водителя, которые оформлены в соответствии с ТК РФ, набор водителей продолжается. Вахтовиков у нас нет, есть водители, которые переехали, чтобы работать на постоянной основе. Также многие водители к нам пришли от местных перевозчиков, так как мы предложили более привлекательные условия по оплате труда», — рассказали в пресс-службе транспортной компании. Например, в рядах «Домтрансавто» два водителя, которые представляли Нижневартовск на конкурсах профессионального мастерства среди водителей автобусов.

По данным пресс-службы, уже с 1 мая количество общественного транспорта на городских маршрутах увеличится. Автопарк планируется расширить еще на 68 автобусов. На данный момент компания выполняет более 1000 рейсов ежедневно.

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Водители общественного транспорта переезжают в Нижневартовск из-за привлекательных условий по оплате труда. Об этом агентству URA.RU сообщили в пресс-службе перевозчика «Домтрансавто». «Сейчас в „Домтрансавто“ работает 163 водителя, которые оформлены в соответствии с ТК РФ, набор водителей продолжается. Вахтовиков у нас нет, есть водители, которые переехали, чтобы работать на постоянной основе. Также многие водители к нам пришли от местных перевозчиков, так как мы предложили более привлекательные условия по оплате труда», — рассказали в пресс-службе транспортной компании. Например, в рядах «Домтрансавто» два водителя, которые представляли Нижневартовск на конкурсах профессионального мастерства среди водителей автобусов. По данным пресс-службы, уже с 1 мая количество общественного транспорта на городских маршрутах увеличится. Автопарк планируется расширить еще на 68 автобусов. На данный момент компания выполняет более 1000 рейсов ежедневно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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