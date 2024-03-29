На курганском мосту, который начали ремонтировать, случилось ДТП. Видео

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Частичное перекрытие движения на мосту по ул Бурова Петрова. Курган
На ремонтируемом мосту в центре города столкнулись два автомобиля (архивное фото) Фото:

В Кургане на путепроводе по улице Бурова-Петрова на участке от улицы Некрасова до улицы Гоголя столкнулись два легковых автомобиля. Об этом написало сообщество «ЧП Курган» в социальной сети «ВКонтакте», опубликовав видео с места происшествия.

«Авария на Бурова-Петровском мосту», — указано в сообществе «ЧП Курган». На видео, снятом на месте дорожно-транспортного происшествия видно, что два легковых автомобиля получили сильные повреждения при столкновении друг с другом. Также по видео ясно, что на месте уже работали спецслужбы.

Корреспондент URA.RU направил запрос в ОГИБДД по городу Кургану для выяснения обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, а также о пострадавших в результате столкновения. Оперативно получить ответ не удалось. Он будет добавлен после получения.

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В Кургане на путепроводе по улице Бурова-Петрова на участке от улицы Некрасова до улицы Гоголя столкнулись два легковых автомобиля. Об этом написало сообщество «ЧП Курган» в социальной сети «ВКонтакте», опубликовав видео с места происшествия. «Авария на Бурова-Петровском мосту», — указано в сообществе «ЧП Курган». На видео, снятом на месте дорожно-транспортного происшествия видно, что два легковых автомобиля получили сильные повреждения при столкновении друг с другом. Также по видео ясно, что на месте уже работали спецслужбы. Корреспондент URA.RU направил запрос в ОГИБДД по городу Кургану для выяснения обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, а также о пострадавших в результате столкновения. Оперативно получить ответ не удалось. Он будет добавлен после получения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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