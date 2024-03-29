В Кургане на путепроводе по улице Бурова-Петрова на участке от улицы Некрасова до улицы Гоголя столкнулись два легковых автомобиля. Об этом написало сообщество «ЧП Курган» в социальной сети «ВКонтакте», опубликовав видео с места происшествия.
«Авария на Бурова-Петровском мосту», — указано в сообществе «ЧП Курган». На видео, снятом на месте дорожно-транспортного происшествия видно, что два легковых автомобиля получили сильные повреждения при столкновении друг с другом. Также по видео ясно, что на месте уже работали спецслужбы.
Корреспондент URA.RU направил запрос в ОГИБДД по городу Кургану для выяснения обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, а также о пострадавших в результате столкновения. Оперативно получить ответ не удалось. Он будет добавлен после получения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
В Кургане на путепроводе по улице Бурова-Петрова на участке от улицы Некрасова до улицы Гоголя столкнулись два легковых автомобиля. Об этом написало сообщество «ЧП Курган» в социальной сети «ВКонтакте», опубликовав видео с места происшествия. «Авария на Бурова-Петровском мосту», — указано в сообществе «ЧП Курган». На видео, снятом на месте дорожно-транспортного происшествия видно, что два легковых автомобиля получили сильные повреждения при столкновении друг с другом. Также по видео ясно, что на месте уже работали спецслужбы. Корреспондент URA.RU направил запрос в ОГИБДД по городу Кургану для выяснения обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, а также о пострадавших в результате столкновения. Оперативно получить ответ не удалось. Он будет добавлен после получения.