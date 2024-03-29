На курганском мосту, который начали ремонтировать, случилось ДТП. Видео

29 марта 2024 в 19:29 Размер текста - 17 +

На ремонтируемом мосту в центре города столкнулись два автомобиля (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане на путепроводе по улице Бурова-Петрова на участке от улицы Некрасова до улицы Гоголя столкнулись два легковых автомобиля. Об этом написало сообщество «ЧП Курган» в социальной сети «ВКонтакте», опубликовав видео с места происшествия. «Авария на Бурова-Петровском мосту», — указано в сообществе «ЧП Курган». На видео, снятом на месте дорожно-транспортного происшествия видно, что два легковых автомобиля получили сильные повреждения при столкновении друг с другом. Также по видео ясно, что на месте уже работали спецслужбы. Корреспондент URA.RU направил запрос в ОГИБДД по городу Кургану для выяснения обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, а также о пострадавших в результате столкновения. Оперативно получить ответ не удалось. Он будет добавлен после получения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане на путепроводе по улице Бурова-Петрова на участке от улицы Некрасова до улицы Гоголя столкнулись два легковых автомобиля. Об этом написало сообщество «ЧП Курган» в социальной сети «ВКонтакте», опубликовав видео с места происшествия. «Авария на Бурова-Петровском мосту», — указано в сообществе «ЧП Курган». На видео, снятом на месте дорожно-транспортного происшествия видно, что два легковых автомобиля получили сильные повреждения при столкновении друг с другом. Также по видео ясно, что на месте уже работали спецслужбы. Корреспондент URA.RU направил запрос в ОГИБДД по городу Кургану для выяснения обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, а также о пострадавших в результате столкновения. Оперативно получить ответ не удалось. Он будет добавлен после получения.