29 марта 2024

В Турции заявили, что Southwind Airlines запретили летать через Европу из-за РФ

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Клипарт "Самолеты". Тюмень, самолет
В ЕС заявили о связи авиакомпании с Россией Фото:

Евросоюз ввел запрет на полеты между Турцией и странами ЕС. Ограничения касаются турецкой авиакомпании Southwind Airlines, которая якобы связана с Россией. Информацию сообщает издание Turizm Güncel.

«Европейский Союз ввел запрет на полеты базирующейся в Анталье авиакомпании Southwind Airlines, утверждая, что она связана с Россией. Брюссель объявил о решении в четверг, 28 марта», — сообщает издание.

По данным турецкого СМИ, вывод о связях с РФ был сделан на основе исследования финского авиационного управления. В Финляндии посчитали, что основная доля собственности и фактический контроль над Southwind находится в России, а не в Турции. Теперь для пассажиров турецкой авиакомпании станут недоступны ранее осуществляемые рейсы в Берлин, Дюссельдорф, Франкфурт, Гамбург, Мюнхен, Финляндию и Штутгарт, а также греческий Ираклион и Цюрих.

Турецкая авиакомпания была создана в 2022 году на фоне санкций против России, передает НСН. Целью ее появления было перевозить российских туристов на турецкие курорты и сохранить поток отдыхающих из РФ.

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Евросоюз ввел запрет на полеты между Турцией и странами ЕС. Ограничения касаются турецкой авиакомпании Southwind Airlines, которая якобы связана с Россией. Информацию сообщает издание Turizm Güncel. «Европейский Союз ввел запрет на полеты базирующейся в Анталье авиакомпании Southwind Airlines, утверждая, что она связана с Россией. Брюссель объявил о решении в четверг, 28 марта», — сообщает издание. По данным турецкого СМИ, вывод о связях с РФ был сделан на основе исследования финского авиационного управления. В Финляндии посчитали, что основная доля собственности и фактический контроль над Southwind находится в России, а не в Турции. Теперь для пассажиров турецкой авиакомпании станут недоступны ранее осуществляемые рейсы в Берлин, Дюссельдорф, Франкфурт, Гамбург, Мюнхен, Финляндию и Штутгарт, а также греческий Ираклион и Цюрих. Турецкая авиакомпания была создана в 2022 году на фоне санкций против России, передает НСН. Целью ее появления было перевозить российских туристов на турецкие курорты и сохранить поток отдыхающих из РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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