В Турции заявили, что Southwind Airlines запретили летать через Европу из-за РФ

30 марта 2024 в 03:38 Размер текста - 17 +

В ЕС заявили о связи авиакомпании с Россией Фото: Денис Моргунов © URA.RU Евросоюз ввел запрет на полеты между Турцией и странами ЕС. Ограничения касаются турецкой авиакомпании Southwind Airlines, которая якобы связана с Россией. Информацию сообщает издание Turizm Güncel. «Европейский Союз ввел запрет на полеты базирующейся в Анталье авиакомпании Southwind Airlines, утверждая, что она связана с Россией. Брюссель объявил о решении в четверг, 28 марта», — сообщает издание. По данным турецкого СМИ, вывод о связях с РФ был сделан на основе исследования финского авиационного управления. В Финляндии посчитали, что основная доля собственности и фактический контроль над Southwind находится в России, а не в Турции. Теперь для пассажиров турецкой авиакомпании станут недоступны ранее осуществляемые рейсы в Берлин, Дюссельдорф, Франкфурт, Гамбург, Мюнхен, Финляндию и Штутгарт, а также греческий Ираклион и Цюрих. Турецкая авиакомпания была создана в 2022 году на фоне санкций против России, передает НСН. Целью ее появления было перевозить российских туристов на турецкие курорты и сохранить поток отдыхающих из РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Евросоюз ввел запрет на полеты между Турцией и странами ЕС. Ограничения касаются турецкой авиакомпании Southwind Airlines, которая якобы связана с Россией. Информацию сообщает издание Turizm Güncel. «Европейский Союз ввел запрет на полеты базирующейся в Анталье авиакомпании Southwind Airlines, утверждая, что она связана с Россией. Брюссель объявил о решении в четверг, 28 марта», — сообщает издание. По данным турецкого СМИ, вывод о связях с РФ был сделан на основе исследования финского авиационного управления. В Финляндии посчитали, что основная доля собственности и фактический контроль над Southwind находится в России, а не в Турции. Теперь для пассажиров турецкой авиакомпании станут недоступны ранее осуществляемые рейсы в Берлин, Дюссельдорф, Франкфурт, Гамбург, Мюнхен, Финляндию и Штутгарт, а также греческий Ираклион и Цюрих. Турецкая авиакомпания была создана в 2022 году на фоне санкций против России, передает НСН. Целью ее появления было перевозить российских туристов на турецкие курорты и сохранить поток отдыхающих из РФ.