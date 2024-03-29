Возле Кургана у стелы легковушка слетела в кювет

В Кургане легковушка слетела с дороги
На повороте возле стелы недалеко от магазина «Метрополис» рядом с Курганом в кювет слетел легковой автомобиль. Есть один пострадавший. Об этом URA.RU сообщил очевидец происшествия.
«29 марта вечером у стелы, где идет дорога из микрорайона Черемухово в кювет слетела легковушка. В ней пострадал один человек. Рядом был автомобиль BMW. Людям помогали спасатели МЧС», говорится в сообщении очевидца.
Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос по теме публикации в пресс-службу УГИБДД МВД России по Кургану. Ответ ожидается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!