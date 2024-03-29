29 марта 2024

Возле Кургана у стелы легковушка слетела в кювет

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В Кургане легковушка слетела с дороги Фото:

На повороте возле стелы недалеко от магазина «Метрополис» рядом с Курганом в кювет слетел легковой автомобиль. Есть один пострадавший. Об этом URA.RU сообщил очевидец происшествия.

«29 марта вечером у стелы, где идет дорога из микрорайона Черемухово в кювет слетела легковушка. В ней пострадал один человек. Рядом был автомобиль BMW. Людям помогали спасатели МЧС», говорится в сообщении очевидца.

Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос по теме публикации в пресс-службу УГИБДД МВД России по Кургану. Ответ ожидается.

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На повороте возле стелы недалеко от магазина «Метрополис» рядом с Курганом в кювет слетел легковой автомобиль. Есть один пострадавший. Об этом URA.RU сообщил очевидец происшествия. «29 марта вечером у стелы, где идет дорога из микрорайона Черемухово в кювет слетела легковушка. В ней пострадал один человек. Рядом был автомобиль BMW. Людям помогали спасатели МЧС», говорится в сообщении очевидца. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос по теме публикации в пресс-службу УГИБДД МВД России по Кургану. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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