Возле Кургана у стелы легковушка слетела в кювет

30 марта 2024 в 07:15 Размер текста - 17 +

В Кургане легковушка слетела с дороги Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На повороте возле стелы недалеко от магазина «Метрополис» рядом с Курганом в кювет слетел легковой автомобиль. Есть один пострадавший. Об этом URA.RU сообщил очевидец происшествия. «29 марта вечером у стелы, где идет дорога из микрорайона Черемухово в кювет слетела легковушка. В ней пострадал один человек. Рядом был автомобиль BMW. Людям помогали спасатели МЧС», говорится в сообщении очевидца. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос по теме публикации в пресс-службу УГИБДД МВД России по Кургану. Ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На повороте возле стелы недалеко от магазина «Метрополис» рядом с Курганом в кювет слетел легковой автомобиль. Есть один пострадавший. Об этом URA.RU сообщил очевидец происшествия. «29 марта вечером у стелы, где идет дорога из микрорайона Черемухово в кювет слетела легковушка. В ней пострадал один человек. Рядом был автомобиль BMW. Людям помогали спасатели МЧС», говорится в сообщении очевидца. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос по теме публикации в пресс-службу УГИБДД МВД России по Кургану. Ответ ожидается.