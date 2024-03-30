Школьники сделали бумажных журавлей в память о погибшем в «Крокусе» мальчике. Фото, видео

30 марта 2024 в 13:18 Размер текста - 17 +

Дети сделали две тысячи белых журавлей в честь памяти жертв в «Крокусе» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» Дети из Центра развития и творчества детей и юношества «Гермес» и школьники провели акцию «Журавлик мира и добра» в честь памяти жертв теракта в подмосковном «Крокус сити холле». Один из погибших при трагедии детей, Артемий, был воспитанником этого Центра. Дети сделали более тысячи бумажных журавлей. «Центр развития и творчества детей и юношества „Гермес“ и школа номер 1213 провели акцию „Журавлик мира и добра“», — передает РИА Новости. Всего школьники сделали две тысячи бумажных журавликов в память о жертвах теракта. Теракт в Красногорске в «Крокус сити холле» произошел 22 марта. В результате него погибло 144 человека, пострадало 380 человек. Свои соболезнования о произошедшем выразил Международный союз велосипедистов (UCI). Письмо было направлено в Федерацию велосипедного спорта России (ФВСР), передает RT. Фото: РИА Новости https://t.me/rian_ru/238849 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Дети из Центра развития и творчества детей и юношества «Гермес» и школьники провели акцию «Журавлик мира и добра» в честь памяти жертв теракта в подмосковном «Крокус сити холле». Один из погибших при трагедии детей, Артемий, был воспитанником этого Центра. Дети сделали более тысячи бумажных журавлей. «Центр развития и творчества детей и юношества „Гермес“ и школа номер 1213 провели акцию „Журавлик мира и добра“», — передает РИА Новости. Всего школьники сделали две тысячи бумажных журавликов в память о жертвах теракта. Теракт в Красногорске в «Крокус сити холле» произошел 22 марта. В результате него погибло 144 человека, пострадало 380 человек. Свои соболезнования о произошедшем выразил Международный союз велосипедистов (UCI). Письмо было направлено в Федерацию велосипедного спорта России (ФВСР), передает RT.