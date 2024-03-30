Школьники сделали бумажных журавлей в память о погибшем в «Крокусе» мальчике. Фото, видео

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Стихийный мемориал у памятника Ленину и акция памяти Летят журавли. Екатеринбург, траур, акция летят журавли, акция памяти крокус сити холл
Дети сделали две тысячи белых журавлей в честь памяти жертв в «Крокусе» Фото:
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Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Дети из Центра развития и творчества детей и юношества «Гермес» и школьники провели акцию «Журавлик мира и добра» в честь памяти жертв теракта в подмосковном «Крокус сити холле». Один из погибших при трагедии детей, Артемий, был воспитанником этого Центра. Дети сделали более тысячи бумажных журавлей.

«Центр развития и творчества детей и юношества „Гермес“ и школа номер 1213 провели акцию „Журавлик мира и добра“», — передает РИА Новости. Всего школьники сделали две тысячи бумажных журавликов в память о жертвах теракта.

Теракт в Красногорске в «Крокус сити холле» произошел 22 марта. В результате него погибло 144 человека, пострадало 380 человек. Свои соболезнования о произошедшем выразил Международный союз велосипедистов (UCI). Письмо было направлено в Федерацию велосипедного спорта России (ФВСР), передает RT.

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Дети из Центра развития и творчества детей и юношества «Гермес» и школьники провели акцию «Журавлик мира и добра» в честь памяти жертв теракта в подмосковном «Крокус сити холле». Один из погибших при трагедии детей, Артемий, был воспитанником этого Центра. Дети сделали более тысячи бумажных журавлей. «Центр развития и творчества детей и юношества „Гермес“ и школа номер 1213 провели акцию „Журавлик мира и добра“», — передает РИА Новости. Всего школьники сделали две тысячи бумажных журавликов в память о жертвах теракта. Теракт в Красногорске в «Крокус сити холле» произошел 22 марта. В результате него погибло 144 человека, пострадало 380 человек. Свои соболезнования о произошедшем выразил Международный союз велосипедистов (UCI). Письмо было направлено в Федерацию велосипедного спорта России (ФВСР), передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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