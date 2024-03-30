Дети из Центра развития и творчества детей и юношества «Гермес» и школьники провели акцию «Журавлик мира и добра» в честь памяти жертв теракта в подмосковном «Крокус сити холле». Один из погибших при трагедии детей, Артемий, был воспитанником этого Центра. Дети сделали более тысячи бумажных журавлей.
«Центр развития и творчества детей и юношества „Гермес“ и школа номер 1213 провели акцию „Журавлик мира и добра“», — передает РИА Новости. Всего школьники сделали две тысячи бумажных журавликов в память о жертвах теракта.
Теракт в Красногорске в «Крокус сити холле» произошел 22 марта. В результате него погибло 144 человека, пострадало 380 человек. Свои соболезнования о произошедшем выразил Международный союз велосипедистов (UCI). Письмо было направлено в Федерацию велосипедного спорта России (ФВСР), передает RT.
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