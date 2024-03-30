Участники панихиды у «Крокуса» рассказали о спасшем их чуде во время теракта

Мама и дочь чудом спаслись при теракте в «Крокусе»

30 марта 2024 в 19:37 Размер текста - 17 +

Участницы панихиды поведали историю своего спасения при теракте Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» Пережившие теракт в «Крокус Сити Холле» Дарья и Вера Андросовы во время панихиды рассказали, как им чудом удалом спастись. Мать и дочь лежали на расстоянии от пяти до десяти метров от террористов и остались незамеченными. Мама и дочка заявили, что в первые минуты думали, что все происходящее — пранк. В какой-то момент Дарья Андросова спрятала маму за металлоискатель после чего сказала ей и другим людям лечь на пол. «Они [исполнители теракта] прошли мимо, расстояние до нас было примерно пять-десять метров. Стрелявшему достаточно было голову повернуть и увидеть, как мы лежим на полу», — заявила девушка в беседе с РЕН ТВ. Когда террористы отошли, люди покинули здание, выбежав через двери и разбитое окно. Дарья сказала, что не знает, сколько сил должно быть у человека, чтобы пережить что-то подобное. Теракт в «Крокусе» унес жизни 144 человек. Также более 550 граждан получили травмы разной тяжести, пишет деловое издание «Взгляд». 30 марта возле концертной площадки проходит акция памяти жертвам трагедии. Так, возле мемориала диппредставители разных стран возложили цветы и запустили в небо воздушные шары, пишет «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пережившие теракт в «Крокус Сити Холле» Дарья и Вера Андросовы во время панихиды рассказали, как им чудом удалом спастись. Мать и дочь лежали на расстоянии от пяти до десяти метров от террористов и остались незамеченными. Мама и дочка заявили, что в первые минуты думали, что все происходящее — пранк. В какой-то момент Дарья Андросова спрятала маму за металлоискатель после чего сказала ей и другим людям лечь на пол. «Они [исполнители теракта] прошли мимо, расстояние до нас было примерно пять-десять метров. Стрелявшему достаточно было голову повернуть и увидеть, как мы лежим на полу», — заявила девушка в беседе с РЕН ТВ. Когда террористы отошли, люди покинули здание, выбежав через двери и разбитое окно. Дарья сказала, что не знает, сколько сил должно быть у человека, чтобы пережить что-то подобное. Теракт в «Крокусе» унес жизни 144 человек. Также более 550 граждан получили травмы разной тяжести, пишет деловое издание «Взгляд». 30 марта возле концертной площадки проходит акция памяти жертвам трагедии. Так, возле мемориала диппредставители разных стран возложили цветы и запустили в небо воздушные шары, пишет «Национальная служба новостей».