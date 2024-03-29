29 марта 2024

В Кургане срочно расселяют дом из-за угрозы обрушения стены

© Служба новостей «URA.RU»
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Аварийное жилье по ул. Дзержинского. Курган, аварийный дом, трещина в стене, аварийное жилье, дыра в стене, ул дзержинского
Дом расселяют из-за угрозы обрушения стены (архивное фото) Фото:

В Кургане срочно расселяют людей из дома на улице Красномаячной, 62а из-за угрозы обрушения стены. Об этом сообщили очевидцы в чат-боте информационного агентства URA.RU. Жильцы дома подтвердили информацию корреспонденту URA.RU.

«На Красномаячной, 62а срочно расселяют людей из-за угрозы обрушения стены дома. Кому некуда, дают какие-то комнаты, в разных частях города», — сообщили очевидцы.

Жильцы дома рассказали корреспонденту, что их выселяют и показали объявление. По их словам, им дали время собрать вещи и будут расселять 31 марта. «Им дали два дня на расселение. Кто смог — уехали сегодня, завтра уже окончательно под замок и вечером никого не пустят», — уточнил корреспондент.

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В Кургане срочно расселяют людей из дома на улице Красномаячной, 62а из-за угрозы обрушения стены. Об этом сообщили очевидцы в чат-боте информационного агентства URA.RU. Жильцы дома подтвердили информацию корреспонденту URA.RU. «На Красномаячной, 62а срочно расселяют людей из-за угрозы обрушения стены дома. Кому некуда, дают какие-то комнаты, в разных частях города», — сообщили очевидцы. Жильцы дома рассказали корреспонденту, что их выселяют и показали объявление. По их словам, им дали время собрать вещи и будут расселять 31 марта. «Им дали два дня на расселение. Кто смог — уехали сегодня, завтра уже окончательно под замок и вечером никого не пустят», — уточнил корреспондент.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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