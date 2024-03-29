В Кургане срочно расселяют дом из-за угрозы обрушения стены

30 марта 2024 в 21:28 Размер текста - 17 +

Дом расселяют из-за угрозы обрушения стены (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане срочно расселяют людей из дома на улице Красномаячной, 62а из-за угрозы обрушения стены. Об этом сообщили очевидцы в чат-боте информационного агентства URA.RU. Жильцы дома подтвердили информацию корреспонденту URA.RU. «На Красномаячной, 62а срочно расселяют людей из-за угрозы обрушения стены дома. Кому некуда, дают какие-то комнаты, в разных частях города», — сообщили очевидцы. Жильцы дома рассказали корреспонденту, что их выселяют и показали объявление. По их словам, им дали время собрать вещи и будут расселять 31 марта. «Им дали два дня на расселение. Кто смог — уехали сегодня, завтра уже окончательно под замок и вечером никого не пустят», — уточнил корреспондент. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане срочно расселяют людей из дома на улице Красномаячной, 62а из-за угрозы обрушения стены. Об этом сообщили очевидцы в чат-боте информационного агентства URA.RU. Жильцы дома подтвердили информацию корреспонденту URA.RU. «На Красномаячной, 62а срочно расселяют людей из-за угрозы обрушения стены дома. Кому некуда, дают какие-то комнаты, в разных частях города», — сообщили очевидцы. Жильцы дома рассказали корреспонденту, что их выселяют и показали объявление. По их словам, им дали время собрать вещи и будут расселять 31 марта. «Им дали два дня на расселение. Кто смог — уехали сегодня, завтра уже окончательно под замок и вечером никого не пустят», — уточнил корреспондент.