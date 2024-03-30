«РВ»: польские наемники рассказали, что атакуют границу РФ совместно с ДРГ

«РВ»: польские наемники атакуют границу РФ совместно с ДРГ

30 марта 2024 в 22:25 Размер текста - 17 +

Польские наемники участвуют в атаках на русские границы Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Польские наемники признались, что вместе с ДРГ атакуют границу России. Об этом сообщили «Военкоры Русской Весны». «Польский добровольческий корпус» <…> обнародовал совместное заявление, тем самым признавая, что воюет вместе с украинскими ДРГ», — заявлено в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Отмечается, что атаки идут на Белгородскую и Курскую области. Сегодня ВСУ совершили атаки по Белгородской области. Военными Украины было выпущено более 40 снарядов за сутки. Один человек погиб, четверо получили ранения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Польские наемники признались, что вместе с ДРГ атакуют границу России. Об этом сообщили «Военкоры Русской Весны». «Польский добровольческий корпус» <…> обнародовал совместное заявление, тем самым признавая, что воюет вместе с украинскими ДРГ», — заявлено в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Отмечается, что атаки идут на Белгородскую и Курскую области. Сегодня ВСУ совершили атаки по Белгородской области. Военными Украины было выпущено более 40 снарядов за сутки. Один человек погиб, четверо получили ранения.