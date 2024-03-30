Польские наемники участвуют в атаках на русские границы
Польские наемники признались, что вместе с ДРГ атакуют границу России. Об этом сообщили «Военкоры Русской Весны».
«Польский добровольческий корпус» <…> обнародовал совместное заявление, тем самым признавая, что воюет вместе с украинскими ДРГ», — заявлено в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Отмечается, что атаки идут на Белгородскую и Курскую области.
Сегодня ВСУ совершили атаки по Белгородской области. Военными Украины было выпущено более 40 снарядов за сутки. Один человек погиб, четверо получили ранения.
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