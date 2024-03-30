«РВ»: польские наемники рассказали, что атакуют границу РФ совместно с ДРГ

«РВ»: польские наемники атакуют границу РФ совместно с ДРГ
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НАТО. Москва. stock, военные, нато, польша, nato, солдат, армия нато, польская армия, польский военный, поляк,  stock
Польские наемники участвуют в атаках на русские границы Фото:

Польские наемники признались, что вместе с ДРГ атакуют границу России. Об этом сообщили «Военкоры Русской Весны».

«Польский добровольческий корпус» <…> обнародовал совместное заявление, тем самым признавая, что воюет вместе с украинскими ДРГ», — заявлено в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Отмечается, что атаки идут на Белгородскую и Курскую области.

Сегодня ВСУ совершили атаки по Белгородской области. Военными Украины было выпущено более 40 снарядов за сутки. Один человек погиб, четверо получили ранения.

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Польские наемники признались, что вместе с ДРГ атакуют границу России. Об этом сообщили «Военкоры Русской Весны». «Польский добровольческий корпус» <…> обнародовал совместное заявление, тем самым признавая, что воюет вместе с украинскими ДРГ», — заявлено в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Отмечается, что атаки идут на Белгородскую и Курскую области. Сегодня ВСУ совершили атаки по Белгородской области. Военными Украины было выпущено более 40 снарядов за сутки. Один человек погиб, четверо получили ранения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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