Что такое режим КТО, и как себя вести при его объявлении

НАК: спецназ ФСБ заблокировал террористов в домах Махачкалы и Каспийска

31 марта 2024 в 09:30 Размер текста - 17 +

Режим КТО предусматривает ряд мер и ограничений Фото: Владимир Жабриков © URA.RU ФСБ Дагестана сообщила, что в Махачкале и Каспийске был введен режим контртеррористической операции (КТО). По информации Национального антитеррористического комитета (НАК), спецназ ФСБ заблокировал террористов в жилых домах Махачкалы и Каспийска. URA.RU расскажет в материале, что нужно знать и как себя вести во время режима КТО. Что такое режим КТО Режим контртеррористической операции устанавливается и отменяется руководителем ФСБ или уполномоченным лицом по его поручению. В случае крупномасштабных операций директор службы информирует президента, премьер-министра, председателей обеих палат парламента и генерального прокурора. Иногда ФСБ формирует группировку с участием военных, нацгвардии, полиции, спасателей и сотрудников других ведомств, чьи действия координируются в оперативном штабе, который создается для каждой отдельной КТО. Режим контртеррористической операции вводится на основании закона «О противодействии терроризму» для минимизации последствий возможных терактов. Он предусматривает ряд мер и временных ограничений. Представители власти имеют право: досматривать машины и людей, проверять документы;

удалять людей и транспорт с территории КТО;

усиливать охрану общественного порядка и объектов, «обеспечивающих жизнедеятельность населения»;

контролировать телефонные переговоры и «иную информацию, передаваемую по каналам телекоммуникационных систем»;

использовать машины, принадлежащие организациям, а в неотложных случаях — физическим лицам;

приостанавливать работу опасных производств и организаций;

выключать связь;

временно отселять людей в безопасные районы;

вводить карантин;

ограничивать движение автомобилей и пешеходов;

беспрепятственно проникать в жилые и иные помещения (касается только участников КТО);

ограничивать или запрещать продажу оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ;

ограничивать или приостанавливать работу частных детективов и охранников. Штраф за несоблюдение режима КТО За несоблюдение законного требования сотрудника ФСБ о соблюдении мер и временных ограничений, установленных в рамках режима КТО, предусмотрена ответственность. Гражданам грозит штраф до 500 рублей, для должностных лиц предусмотрены штрафы в размере от 1000 до 3000 рублей, а организации могут быть оштрафованы на сумму от 5000 до 10 000 рублей. Также устанавливаются штрафы за несанкционированное проникновение или попытку проникновения на территорию, где действует режим КТО, в пределах от 500 до 1000 рублей. За воспрепятствование проведению контртеррористической операции грозит штраф или арест на 15 или 30 суток. СМИ, главреды и редакции могут быть оштрафованы за нарушение условий освещения контртеррористической операции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ФСБ Дагестана сообщила, что в Махачкале и Каспийске был введен режим контртеррористической операции (КТО). По информации Национального антитеррористического комитета (НАК), спецназ ФСБ заблокировал террористов в жилых домах Махачкалы и Каспийска. URA.RU расскажет в материале, что нужно знать и как себя вести во время режима КТО. Режим контртеррористической операции устанавливается и отменяется руководителем ФСБ или уполномоченным лицом по его поручению. В случае крупномасштабных операций директор службы информирует президента, премьер-министра, председателей обеих палат парламента и генерального прокурора. Иногда ФСБ формирует группировку с участием военных, нацгвардии, полиции, спасателей и сотрудников других ведомств, чьи действия координируются в оперативном штабе, который создается для каждой отдельной КТО. Режим контртеррористической операции вводится на основании закона «О противодействии терроризму» для минимизации последствий возможных терактов. Он предусматривает ряд мер и временных ограничений. Представители власти имеют право: За несоблюдение законного требования сотрудника ФСБ о соблюдении мер и временных ограничений, установленных в рамках режима КТО, предусмотрена ответственность. Гражданам грозит штраф до 500 рублей, для должностных лиц предусмотрены штрафы в размере от 1000 до 3000 рублей, а организации могут быть оштрафованы на сумму от 5000 до 10 000 рублей. Также устанавливаются штрафы за несанкционированное проникновение или попытку проникновения на территорию, где действует режим КТО, в пределах от 500 до 1000 рублей. За воспрепятствование проведению контртеррористической операции грозит штраф или арест на 15 или 30 суток. СМИ, главреды и редакции могут быть оштрафованы за нарушение условий освещения контртеррористической операции.