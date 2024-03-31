Что такое режим КТО, и как себя вести при его объявлении

НАК: спецназ ФСБ заблокировал террористов в домах Махачкалы и Каспийска
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Место антитеррористической операции в Екатеринбурге, где уничтожили трёх террористов. Екатеринбург, фсб, контртеррористическая операция, кто
Режим КТО предусматривает ряд мер и ограничений Фото:

ФСБ Дагестана сообщила, что в Махачкале и Каспийске был введен режим контртеррористической операции (КТО). По информации Национального антитеррористического комитета (НАК), спецназ ФСБ заблокировал террористов в жилых домах Махачкалы и Каспийска. URA.RU расскажет в материале, что нужно знать и как себя вести во время режима КТО.

Что такое режим КТО

Режим контртеррористической операции устанавливается и отменяется руководителем ФСБ или уполномоченным лицом по его поручению. В случае крупномасштабных операций директор службы информирует президента, премьер-министра, председателей обеих палат парламента и генерального прокурора. Иногда ФСБ формирует группировку с участием военных, нацгвардии, полиции, спасателей и сотрудников других ведомств, чьи действия координируются в оперативном штабе, который создается для каждой отдельной КТО.

Режим контртеррористической операции вводится на основании закона «О противодействии терроризму» для минимизации последствий возможных терактов. Он предусматривает ряд мер и временных ограничений. Представители власти имеют право:

  • досматривать машины и людей, проверять документы;
  • удалять людей и транспорт с территории КТО;
  • усиливать охрану общественного порядка и объектов, «обеспечивающих жизнедеятельность населения»;
  • контролировать телефонные переговоры и «иную информацию, передаваемую по каналам телекоммуникационных систем»;
  • использовать машины, принадлежащие организациям, а в неотложных случаях — физическим лицам;
  • приостанавливать работу опасных производств и организаций;
  • выключать связь;
  • временно отселять людей в безопасные районы;
  • вводить карантин;
  • ограничивать движение автомобилей и пешеходов;
  • беспрепятственно проникать в жилые и иные помещения (касается только участников КТО);
  • ограничивать или запрещать продажу оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ;
  • ограничивать или приостанавливать работу частных детективов и охранников.

Штраф за несоблюдение режима КТО

За несоблюдение законного требования сотрудника ФСБ о соблюдении мер и временных ограничений, установленных в рамках режима КТО, предусмотрена ответственность. Гражданам грозит штраф до 500 рублей, для должностных лиц предусмотрены штрафы в размере от 1000 до 3000 рублей, а организации могут быть оштрафованы на сумму от 5000 до 10 000 рублей.

Также устанавливаются штрафы за несанкционированное проникновение или попытку проникновения на территорию, где действует режим КТО, в пределах от 500 до 1000 рублей. За воспрепятствование проведению контртеррористической операции грозит штраф или арест на 15 или 30 суток. СМИ, главреды и редакции могут быть оштрафованы за нарушение условий освещения контртеррористической операции.

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ФСБ Дагестана сообщила, что в Махачкале и Каспийске был введен режим контртеррористической операции (КТО). По информации Национального антитеррористического комитета (НАК), спецназ ФСБ заблокировал террористов в жилых домах Махачкалы и Каспийска. URA.RU расскажет в материале, что нужно знать и как себя вести во время режима КТО. Режим контртеррористической операции устанавливается и отменяется руководителем ФСБ или уполномоченным лицом по его поручению. В случае крупномасштабных операций директор службы информирует президента, премьер-министра, председателей обеих палат парламента и генерального прокурора. Иногда ФСБ формирует группировку с участием военных, нацгвардии, полиции, спасателей и сотрудников других ведомств, чьи действия координируются в оперативном штабе, который создается для каждой отдельной КТО. Режим контртеррористической операции вводится на основании закона «О противодействии терроризму» для минимизации последствий возможных терактов. Он предусматривает ряд мер и временных ограничений. Представители власти имеют право: За несоблюдение законного требования сотрудника ФСБ о соблюдении мер и временных ограничений, установленных в рамках режима КТО, предусмотрена ответственность. Гражданам грозит штраф до 500 рублей, для должностных лиц предусмотрены штрафы в размере от 1000 до 3000 рублей, а организации могут быть оштрафованы на сумму от 5000 до 10 000 рублей. Также устанавливаются штрафы за несанкционированное проникновение или попытку проникновения на территорию, где действует режим КТО, в пределах от 500 до 1000 рублей. За воспрепятствование проведению контртеррористической операции грозит штраф или арест на 15 или 30 суток. СМИ, главреды и редакции могут быть оштрафованы за нарушение условий освещения контртеррористической операции.
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