К дому на улице Красномаячной, 62а, который расселяют для проведения ремонта, приехали сотрудники правоохранительных органов. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. Помимо сотрудников полиции, Росгвардии и чиновников мэрии на месте также присутствует сотрудник СУ СКР по Курганской области.
«К дому съезжаются правоохранительные органы. На месте работают сотрудники полиции, Росгвардии, а также мэрии. Также присутствует сотрудник Следственного комитета России по Курганской области», — рассказывает корреспондент.
Журналист уточняет, что сотрудники правоохранительных органов выясняют у мэрии, как им действовать в правовом поле, чтобы объяснить необходимость эвакуации тем, кто не хочет покидать жилье. Некоторые жильцы отказываются выезжать из дома и объясняют это тем, что им будет неудобно добираться к месту работы. Жилье эвакуированным дают в общежитиях и гостинице «Курган». Курганцам необходимо выехать из здания и вывезти вещи до 17:00 31 марта, так как потом это будет сделать невозможно — оно будет закрыто.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
К дому на улице Красномаячной, 62а, который расселяют для проведения ремонта, приехали сотрудники правоохранительных органов. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. Помимо сотрудников полиции, Росгвардии и чиновников мэрии на месте также присутствует сотрудник СУ СКР по Курганской области. «К дому съезжаются правоохранительные органы. На месте работают сотрудники полиции, Росгвардии, а также мэрии. Также присутствует сотрудник Следственного комитета России по Курганской области», — рассказывает корреспондент. Журналист уточняет, что сотрудники правоохранительных органов выясняют у мэрии, как им действовать в правовом поле, чтобы объяснить необходимость эвакуации тем, кто не хочет покидать жилье. Некоторые жильцы отказываются выезжать из дома и объясняют это тем, что им будет неудобно добираться к месту работы. Жилье эвакуированным дают в общежитиях и гостинице «Курган». Курганцам необходимо выехать из здания и вывезти вещи до 17:00 31 марта, так как потом это будет сделать невозможно — оно будет закрыто.