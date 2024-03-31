ВСУ боятся вступать в контактные бои с «Ахматом»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Работа чеченского добровольческого батальона Ахмат в Мариуполе. Украина, чеченцы, бой, боец, боевые действия, воин, армия, военные, донбасс, нашивка, война, шеврон, патрулирование, зачистка, ахмат, солдат, сво, кадыровцы
ВСУ избегают плотных боев с батальоном «Ахмат-Восток» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Батальон 291-го полка ВС РФ «Ахмат-Восток» продолжает продвигаться на запорожском направлении, так как украинские военные избегают контактных боев с этим батальоном. Об этом рассказал командир аэроразведки батальона с позывным «Добрый».

«Чтобы дойти до противника, они нас и „кассетами“, и дронами, и сбросами боеприпасов — вот, что они против нас используют. А в контактные бои они не вступают с нами. Бегут люди», — передает слова командира РИА Новости. Он добавил, что бойцам «Ахмата» удалось за последнее время продвинуться на семь километров в сторону села Работино. Батальон в данный момент контролирует рубеж протяженностью около семи километров от Работино до села Копани, заключил командир.

Ранее российские артиллеристы нанесли сокрушительные удары по подразделениям ВСУ на западной окраине села Клещеевка. Операторы дронов из отряда «Варвар» спецназа «Ахмат» также принимали участие в атаке, передавая координаты артиллеристам. Также глава Чечни Рамзан Кадыров обнародовал кадры разгрома диверсантов Украины на границе Белгородской области, в котором поучаствовали бойцы батальона «Запад-Ахмат», передает «Национальная служба новостей».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Батальон 291-го полка ВС РФ «Ахмат-Восток» продолжает продвигаться на запорожском направлении, так как украинские военные избегают контактных боев с этим батальоном. Об этом рассказал командир аэроразведки батальона с позывным «Добрый». «Чтобы дойти до противника, они нас и „кассетами“, и дронами, и сбросами боеприпасов — вот, что они против нас используют. А в контактные бои они не вступают с нами. Бегут люди», — передает слова командира РИА Новости. Он добавил, что бойцам «Ахмата» удалось за последнее время продвинуться на семь километров в сторону села Работино. Батальон в данный момент контролирует рубеж протяженностью около семи километров от Работино до села Копани, заключил командир. Ранее российские артиллеристы нанесли сокрушительные удары по подразделениям ВСУ на западной окраине села Клещеевка. Операторы дронов из отряда «Варвар» спецназа «Ахмат» также принимали участие в атаке, передавая координаты артиллеристам. Также глава Чечни Рамзан Кадыров обнародовал кадры разгрома диверсантов Украины на границе Белгородской области, в котором поучаствовали бойцы батальона «Запад-Ахмат», передает «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...