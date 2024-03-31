ВСУ боятся вступать в контактные бои с «Ахматом»

31 марта 2024 в 15:53 Размер текста - 17 +

ВСУ избегают плотных боев с батальоном «Ахмат-Восток» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Батальон 291-го полка ВС РФ «Ахмат-Восток» продолжает продвигаться на запорожском направлении, так как украинские военные избегают контактных боев с этим батальоном. Об этом рассказал командир аэроразведки батальона с позывным «Добрый». «Чтобы дойти до противника, они нас и „кассетами“, и дронами, и сбросами боеприпасов — вот, что они против нас используют. А в контактные бои они не вступают с нами. Бегут люди», — передает слова командира РИА Новости. Он добавил, что бойцам «Ахмата» удалось за последнее время продвинуться на семь километров в сторону села Работино. Батальон в данный момент контролирует рубеж протяженностью около семи километров от Работино до села Копани, заключил командир. Ранее российские артиллеристы нанесли сокрушительные удары по подразделениям ВСУ на западной окраине села Клещеевка. Операторы дронов из отряда «Варвар» спецназа «Ахмат» также принимали участие в атаке, передавая координаты артиллеристам. Также глава Чечни Рамзан Кадыров обнародовал кадры разгрома диверсантов Украины на границе Белгородской области, в котором поучаствовали бойцы батальона «Запад-Ахмат», передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Батальон 291-го полка ВС РФ «Ахмат-Восток» продолжает продвигаться на запорожском направлении, так как украинские военные избегают контактных боев с этим батальоном. Об этом рассказал командир аэроразведки батальона с позывным «Добрый». «Чтобы дойти до противника, они нас и „кассетами“, и дронами, и сбросами боеприпасов — вот, что они против нас используют. А в контактные бои они не вступают с нами. Бегут люди», — передает слова командира РИА Новости. Он добавил, что бойцам «Ахмата» удалось за последнее время продвинуться на семь километров в сторону села Работино. Батальон в данный момент контролирует рубеж протяженностью около семи километров от Работино до села Копани, заключил командир. Ранее российские артиллеристы нанесли сокрушительные удары по подразделениям ВСУ на западной окраине села Клещеевка. Операторы дронов из отряда «Варвар» спецназа «Ахмат» также принимали участие в атаке, передавая координаты артиллеристам. Также глава Чечни Рамзан Кадыров обнародовал кадры разгрома диверсантов Украины на границе Белгородской области, в котором поучаствовали бойцы батальона «Запад-Ахмат», передает «Национальная служба новостей».