16 ноября 2023

Кадыров сообщил о «перемолотом» отряде ВСУ под Клещеевкой

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XIX съезд всероссийской политической партии "Единая Россия". Москва, кадыров рамзан
Рамзан Кадыров отметил, что атака буквально «перемолола» подразделение противника Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На западной окраине села Клещеевка (Бахмутский район ДНР) российские артиллеристы нанесли сокрушительные удары по подразделениям Вооруженным силам Украины. В атаке участвовали операторы дронов из отряда «Варвар» спецназа «Ахмат», заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Аэроразведка выявила движение неприятеля и оперативно передала координаты артиллеристам четвертой бригады второго армейского корпуса ВС РФ. В итоге — точные попадания и буквально перемолотое сокрушительным ударом подразделение противника», — написал в своем telegram-канале Рамзан Кадыров.

Глава Чеченской Республики отметил, что позиции противника, атаковала не только артиллерия, но и противотанковые управляемые ракеты (ПТУР). Атаку ПТУР удалось осуществить благодаря дополнительной наводке специалистов из отряда беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

ВСУ отступила из Клещеевки под давлением ВС РФ 9 ноября. Telegram-канал «Военная хроника» сообщал, что Киев, вследствие отступлений, теряет весь достигнутый за два месяца процесс. Тогда позиции украинской армии атаковали фугасными авиабомбами, артиллерией и дронами-камикадзе.

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На западной окраине села Клещеевка (Бахмутский район ДНР) российские артиллеристы нанесли сокрушительные удары по подразделениям Вооруженным силам Украины. В атаке участвовали операторы дронов из отряда «Варвар» спецназа «Ахмат», заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Аэроразведка выявила движение неприятеля и оперативно передала координаты артиллеристам четвертой бригады второго армейского корпуса ВС РФ. В итоге — точные попадания и буквально перемолотое сокрушительным ударом подразделение противника», — написал в своем telegram-канале Рамзан Кадыров. Глава Чеченской Республики отметил, что позиции противника, атаковала не только артиллерия, но и противотанковые управляемые ракеты (ПТУР). Атаку ПТУР удалось осуществить благодаря дополнительной наводке специалистов из отряда беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). ВСУ отступила из Клещеевки под давлением ВС РФ 9 ноября. Telegram-канал «Военная хроника» сообщал, что Киев, вследствие отступлений, теряет весь достигнутый за два месяца процесс. Тогда позиции украинской армии атаковали фугасными авиабомбами, артиллерией и дронами-камикадзе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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