Кадыров сообщил о «перемолотом» отряде ВСУ под Клещеевкой

17 ноября 2023 в 01:53 Размер текста - 17 +

Рамзан Кадыров отметил, что атака буквально «перемолола» подразделение противника Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На западной окраине села Клещеевка (Бахмутский район ДНР) российские артиллеристы нанесли сокрушительные удары по подразделениям Вооруженным силам Украины. В атаке участвовали операторы дронов из отряда «Варвар» спецназа «Ахмат», заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Аэроразведка выявила движение неприятеля и оперативно передала координаты артиллеристам четвертой бригады второго армейского корпуса ВС РФ. В итоге — точные попадания и буквально перемолотое сокрушительным ударом подразделение противника», — написал в своем telegram-канале Рамзан Кадыров. Глава Чеченской Республики отметил, что позиции противника, атаковала не только артиллерия, но и противотанковые управляемые ракеты (ПТУР). Атаку ПТУР удалось осуществить благодаря дополнительной наводке специалистов из отряда беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). ВСУ отступила из Клещеевки под давлением ВС РФ 9 ноября. Telegram-канал «Военная хроника» сообщал, что Киев, вследствие отступлений, теряет весь достигнутый за два месяца процесс. Тогда позиции украинской армии атаковали фугасными авиабомбами, артиллерией и дронами-камикадзе.

На западной окраине села Клещеевка (Бахмутский район ДНР) российские артиллеристы нанесли сокрушительные удары по подразделениям Вооруженным силам Украины. В атаке участвовали операторы дронов из отряда «Варвар» спецназа «Ахмат», заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Аэроразведка выявила движение неприятеля и оперативно передала координаты артиллеристам четвертой бригады второго армейского корпуса ВС РФ. В итоге — точные попадания и буквально перемолотое сокрушительным ударом подразделение противника», — написал в своем telegram-канале Рамзан Кадыров. Глава Чеченской Республики отметил, что позиции противника, атаковала не только артиллерия, но и противотанковые управляемые ракеты (ПТУР). Атаку ПТУР удалось осуществить благодаря дополнительной наводке специалистов из отряда беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). ВСУ отступила из Клещеевки под давлением ВС РФ 9 ноября. Telegram-канал «Военная хроника» сообщал, что Киев, вследствие отступлений, теряет весь достигнутый за два месяца процесс. Тогда позиции украинской армии атаковали фугасными авиабомбами, артиллерией и дронами-камикадзе.