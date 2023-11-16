Кадыров сообщил о «перемолотом» отряде ВСУ под Клещеевкой

На западной окраине села Клещеевка (Бахмутский район ДНР) российские артиллеристы нанесли сокрушительные удары по подразделениям Вооруженным силам Украины. В атаке участвовали операторы дронов из отряда «Варвар» спецназа «Ахмат», заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Аэроразведка выявила движение неприятеля и оперативно передала координаты артиллеристам четвертой бригады второго армейского корпуса ВС РФ. В итоге — точные попадания и буквально перемолотое сокрушительным ударом подразделение противника», —
Глава Чеченской Республики отметил, что позиции противника, атаковала не только артиллерия, но и противотанковые управляемые ракеты (ПТУР). Атаку ПТУР удалось осуществить благодаря дополнительной наводке специалистов из отряда беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
ВСУ отступила из Клещеевки под давлением ВС РФ 9 ноября. Telegram-канал «Военная хроника» сообщал, что Киев, вследствие отступлений, теряет весь достигнутый за два месяца процесс. Тогда позиции украинской армии атаковали фугасными авиабомбами, артиллерией и дронами-камикадзе.
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