Полиция задержала нетрезвого курганца, который возмущался из-за расселения дома. Видео

31 марта 2024 в 18:57 Размер текста - 17 +

Курганца задержала полиция Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Срочное расселение дома в Кургане Нетрезвого жителя дома по Красномаячной, 62а в Кургане, который расселяют из-за необходимости ремонта, задержала полиция. Мужчина нецензурно выражался и был недоволен действиями властей, сообщает корреспондент URA.RU. «Мужчина подошел к сотрудникам полиции и властям, начал нецензурно выражаться. Он был недоволен действиями властей, тем, что они решили расселить дом. Другие жильцы подходили к нему и просили успокоиться, говорили, чтобы он лучше помог вытаскивать мебель и вещи из дома. В итоге ему предложили самостоятельно сесть в машину полиции, но он отказался. Его задержали», — рассказывает корреспондент. Корреспондент отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Курганской области, чтобы получить комментарий. После получения ответа новость будет дополнена. В Кургане на улице Красномаячной, 62а расселили дом из-за проведения ремонтных работ. Жильцам давали два дня на сбор вещей и закрыли здание. Всем, у кого нет места для проживания, выдавали номера в гостинице и площади маневренного фонда. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Нетрезвого жителя дома по Красномаячной, 62а в Кургане, который расселяют из-за необходимости ремонта, задержала полиция. Мужчина нецензурно выражался и был недоволен действиями властей, сообщает корреспондент URA.RU. «Мужчина подошел к сотрудникам полиции и властям, начал нецензурно выражаться. Он был недоволен действиями властей, тем, что они решили расселить дом. Другие жильцы подходили к нему и просили успокоиться, говорили, чтобы он лучше помог вытаскивать мебель и вещи из дома. В итоге ему предложили самостоятельно сесть в машину полиции, но он отказался. Его задержали», — рассказывает корреспондент. Корреспондент отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Курганской области, чтобы получить комментарий. После получения ответа новость будет дополнена. В Кургане на улице Красномаячной, 62а расселили дом из-за проведения ремонтных работ. Жильцам давали два дня на сбор вещей и закрыли здание. Всем, у кого нет места для проживания, выдавали номера в гостинице и площади маневренного фонда.