30 марта 2024

Полиция задержала нетрезвого курганца, который возмущался из-за расселения дома. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Курганца задержала полиция Фото:
новость из сюжета
Срочное расселение дома в Кургане

Нетрезвого жителя дома по Красномаячной, 62а в Кургане, который расселяют из-за необходимости ремонта, задержала полиция. Мужчина нецензурно выражался и был недоволен действиями властей, сообщает корреспондент URA.RU.

«Мужчина подошел к сотрудникам полиции и властям, начал нецензурно выражаться. Он был недоволен действиями властей, тем, что они решили расселить дом. Другие жильцы подходили к нему и просили успокоиться, говорили, чтобы он лучше помог вытаскивать мебель и вещи из дома. В итоге ему предложили самостоятельно сесть в машину полиции, но он отказался. Его задержали», — рассказывает корреспондент.

Корреспондент отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Курганской области, чтобы получить комментарий. После получения ответа новость будет дополнена.

В Кургане на улице Красномаячной, 62а расселили дом из-за проведения ремонтных работ. Жильцам давали два дня на сбор вещей и закрыли здание. Всем, у кого нет места для проживания, выдавали номера в гостинице и площади маневренного фонда.

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Нетрезвого жителя дома по Красномаячной, 62а в Кургане, который расселяют из-за необходимости ремонта, задержала полиция. Мужчина нецензурно выражался и был недоволен действиями властей, сообщает корреспондент URA.RU. «Мужчина подошел к сотрудникам полиции и властям, начал нецензурно выражаться. Он был недоволен действиями властей, тем, что они решили расселить дом. Другие жильцы подходили к нему и просили успокоиться, говорили, чтобы он лучше помог вытаскивать мебель и вещи из дома. В итоге ему предложили самостоятельно сесть в машину полиции, но он отказался. Его задержали», — рассказывает корреспондент. Корреспондент отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Курганской области, чтобы получить комментарий. После получения ответа новость будет дополнена. В Кургане на улице Красномаячной, 62а расселили дом из-за проведения ремонтных работ. Жильцам давали два дня на сбор вещей и закрыли здание. Всем, у кого нет места для проживания, выдавали номера в гостинице и площади маневренного фонда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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