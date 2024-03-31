Буданов* пугает ВСУ российскими «Калибрами»

Буданов*: Россия готова к массовому использованию «Калибров»

31 марта 2024 в 18:39 Размер текста - 17 +

Россия накапливала ракеты «Калибр» долгое время, заявил Кирилл Буданов* Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российский военный флот долгое время запасал крылатые ракеты «Калибр». Теперь якобы существует вероятность их массового использования против Украины. Об этом рассказал глава Главного управления разведки Украины (ГУР) Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). «Калибры накапливались весь этот период. Они абсолютно готовы к применению», — передает слова Буданова «РБК-Украина». Он добавил, что ранее Россией было решено заменить ракеты «Калибр» на Х-101 из-за их эффективности. Возможно крылатые ракеты «Калибр» снова будут использованы. По словам Буданова, данное оружие еще не применялось российской армией в этом году. *Кирилл Буданов — внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российский военный флот долгое время запасал крылатые ракеты «Калибр». Теперь якобы существует вероятность их массового использования против Украины. Об этом рассказал глава Главного управления разведки Украины (ГУР) Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). «Калибры накапливались весь этот период. Они абсолютно готовы к применению», — передает слова Буданова «РБК-Украина». Он добавил, что ранее Россией было решено заменить ракеты «Калибр» на Х-101 из-за их эффективности. Возможно крылатые ракеты «Калибр» снова будут использованы. По словам Буданова, данное оружие еще не применялось российской армией в этом году. *Кирилл Буданов — внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.