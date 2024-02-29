Япония ввела санкции против свердловского производителя «Калибров»

В новый санкционный список Японии попали 36 организаций
новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
Под санкциями Японии оказался ОКБ «Новатор» (Екатеринбург, входит в концерн ВКО «Алмаз-Антей»), специализирующийся на создании и производстве ракетного вооружения различных классов. Это следует из опубликованного японским кабмином списка ограничений.
Также японские санкции затронули «Уралвагонзавод» (входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех»), 12 физлиц и еще 34 организации. А в декабре Япония ввела экспортные ограничения против «Уральского завода гражданской авиации».
Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.