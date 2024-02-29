29 февраля 2024

Япония ввела санкции против свердловского производителя «Калибров»

© Служба новостей «URA.RU»
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Флаги иностранных государств. Челябинск, япония, флаг, флаг японии
В новый санкционный список Японии попали 36 организаций Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Под санкциями Японии оказался ОКБ «Новатор» (Екатеринбург, входит в концерн ВКО «Алмаз-Антей»), специализирующийся на создании и производстве ракетного вооружения различных классов. Это следует из опубликованного японским кабмином списка ограничений.

Также японские санкции затронули «Уралвагонзавод» (входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех»), 12 физлиц и еще 34 организации. А в декабре Япония ввела экспортные ограничения против «Уральского завода гражданской авиации».

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Под санкциями Японии оказался ОКБ «Новатор» (Екатеринбург, входит в концерн ВКО «Алмаз-Антей»), специализирующийся на создании и производстве ракетного вооружения различных классов. Это следует из опубликованного японским кабмином списка ограничений. Также японские санкции затронули «Уралвагонзавод» (входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех»), 12 физлиц и еще 34 организации. А в декабре Япония ввела экспортные ограничения против «Уральского завода гражданской авиации».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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