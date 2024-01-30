Екатеринбуржцы, делающие ракеты «Калибр», рассказали Шойгу о зарплатах. Видео

Екатеринбуржцы, делающие «Калибры», рассказали Шойгу о зарплате в 100 тысяч

30 января 2024 в 17:26 Размер текста - 17 +

Сергей Шойгу пообщался с сотрудниками ОКБ «Новатор» и МЗиК (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Министр обороны РФ Сергей Шойгу, посетивший предприятия концерна «Алмаз — Антей» в Екатеринбурге, спросил у рабочих об их зарплате. Она, рассказал один из сотрудников, составляет 100 тысяч рублей. Видео с визита министра на предприятия ОКБ «Новатор» и машиностроительный завод имени Калинина (МЗиК) публикует telegram-канал Минобороны. «Получаю в районе 100 тысяч рублей», — заявил рабочий, отвечая на вопрос Шойгу. Также глава военного ведомства поинтересовался, сколько сотрудник работает. «По-разному, иногда бывают подработки. Но обычно у нас [завод работает] в три смены в среднем», — поделился собеседник. Сергей Шойгу прилетел в Екатеринбург днем 30 января. Вместе с ним на Урал прибыл главком ВМФ Николай Евменов. Обоих военачальников в Свердловской области ждали еще две недели назад, но тогда визит отменился. На ОКБ «Новатор» Шойгу рассказали, что в два раза увеличили выпуск ракет «Калибр» и «Искандер». А на МЗиКе, что работают в круглосуточном режиме и решают задачи по производству двигателей, наладке производства по пусковым установкам.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу, посетивший предприятия концерна «Алмаз — Антей» в Екатеринбурге, спросил у рабочих об их зарплате. Она, рассказал один из сотрудников, составляет 100 тысяч рублей. Видео с визита министра на предприятия ОКБ «Новатор» и машиностроительный завод имени Калинина (МЗиК) публикует telegram-канал Минобороны. «Получаю в районе 100 тысяч рублей», — заявил рабочий, отвечая на вопрос Шойгу. Также глава военного ведомства поинтересовался, сколько сотрудник работает. «По-разному, иногда бывают подработки. Но обычно у нас [завод работает] в три смены в среднем», — поделился собеседник. Сергей Шойгу прилетел в Екатеринбург днем 30 января. Вместе с ним на Урал прибыл главком ВМФ Николай Евменов. Обоих военачальников в Свердловской области ждали еще две недели назад, но тогда визит отменился. На ОКБ «Новатор» Шойгу рассказали, что в два раза увеличили выпуск ракет «Калибр» и «Искандер». А на МЗиКе, что работают в круглосуточном режиме и решают задачи по производству двигателей, наладке производства по пусковым установкам.