Почем курганцы продают квартиры в расселенном доме. Фото

Курганцы просят более миллиона рублей за квартиры в расселенном доме

31 марта 2024 в 21:13 Размер текста - 17 +

Квартиры продают за 1 100 000 и 1 250 000 рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Некоторые жильцы дома по улице Красномаячная, 62а, который расселили для проведения ремонта, продают свои квартиры. Такие объявления опубликованы на сайте «Домклик». Стоимость недвижимости начинается с 1 100 000 рублей. «Продам однокомнатную квартиру гостиничного типа. Санузел совмещен с душем, есть холодная и горячая вода. Оставим диваны. Площадь квартиры — 19,7 квадратных метров. Стоимость — 1 100 000 рублей», — указано в одном из объявлений. Газа в квартире нет. Вторую квартиру продают за 1 250 000 рублей. Ее площадь — 18 квадратных метров. Собственники говорят о том, что есть душевая кабина, унитаз и раковина, а также выполнен косметический ремонт. Риэлтор отметил в беседе с URA.RU, что, вероятно, сейчас люди могут и не продать квартиры из-за ситуации с эвакуацией. «Но потом после капитального ремонта шансы на продажу жилья должны увеличиться», — подчеркнул он. Площадь квартиры — 19,7 квадратных метров «Домклик» В квартирах нет газа «Домклик» Квартира стоит 1 100 000 рублей «Домклик» В квартире совмещены душевая и санузел «Домклик» Во второй квартире сделан косметический ремонт «Домклик» Есть свои раковина, душевая и туалет «Домклик» Квартира стоит 1 250 000 рублей «Домклик» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Некоторые жильцы дома по улице Красномаячная, 62а, который расселили для проведения ремонта, продают свои квартиры. Такие объявления опубликованы на сайте «Домклик». Стоимость недвижимости начинается с 1 100 000 рублей. «Продам однокомнатную квартиру гостиничного типа. Санузел совмещен с душем, есть холодная и горячая вода. Оставим диваны. Площадь квартиры — 19,7 квадратных метров. Стоимость — 1 100 000 рублей», — указано в одном из объявлений. Газа в квартире нет. Вторую квартиру продают за 1 250 000 рублей. Ее площадь — 18 квадратных метров. Собственники говорят о том, что есть душевая кабина, унитаз и раковина, а также выполнен косметический ремонт. Риэлтор отметил в беседе с URA.RU, что, вероятно, сейчас люди могут и не продать квартиры из-за ситуации с эвакуацией. «Но потом после капитального ремонта шансы на продажу жилья должны увеличиться», — подчеркнул он.