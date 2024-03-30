30 марта 2024

Почем курганцы продают квартиры в расселенном доме. Фото

Курганцы просят более миллиона рублей за квартиры в расселенном доме
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деньги. Курган, зарплата, мелочь, кредит, монета, деньги, быстроденьги, рубль, карман
Квартиры продают за 1 100 000 и 1 250 000 рублей Фото:

Некоторые жильцы дома по улице Красномаячная, 62а, который расселили для проведения ремонта, продают свои квартиры. Такие объявления опубликованы на сайте «Домклик». Стоимость недвижимости начинается с 1 100 000 рублей.

«Продам однокомнатную квартиру гостиничного типа. Санузел совмещен с душем, есть холодная и горячая вода. Оставим диваны. Площадь квартиры — 19,7 квадратных метров. Стоимость — 1 100 000 рублей», — указано в одном из объявлений. Газа в квартире нет.

Вторую квартиру продают за 1 250 000 рублей. Ее площадь — 18 квадратных метров. Собственники говорят о том, что есть душевая кабина, унитаз и раковина, а также выполнен косметический ремонт.

Риэлтор отметил в беседе с URA.RU, что, вероятно, сейчас люди могут и не продать квартиры из-за ситуации с эвакуацией. «Но потом после капитального ремонта шансы на продажу жилья должны увеличиться», — подчеркнул он.

Площадь квартиры — 19,7 квадратных метров
Площадь квартиры — 19,7 квадратных метров
В квартирах нет газа
В квартирах нет газа
Квартира стоит 1 100 000 рублей
Квартира стоит 1 100 000 рублей
В квартире совмещены душевая и санузел
В квартире совмещены душевая и санузел
Во второй квартире сделан косметический ремонт
Во второй квартире сделан косметический ремонт
Есть свои раковина, душевая и туалет
Есть свои раковина, душевая и туалет
Квартира стоит 1 250 000 рублей
Квартира стоит 1 250 000 рублей

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Некоторые жильцы дома по улице Красномаячная, 62а, который расселили для проведения ремонта, продают свои квартиры. Такие объявления опубликованы на сайте «Домклик». Стоимость недвижимости начинается с 1 100 000 рублей. «Продам однокомнатную квартиру гостиничного типа. Санузел совмещен с душем, есть холодная и горячая вода. Оставим диваны. Площадь квартиры — 19,7 квадратных метров. Стоимость — 1 100 000 рублей», — указано в одном из объявлений. Газа в квартире нет. Вторую квартиру продают за 1 250 000 рублей. Ее площадь — 18 квадратных метров. Собственники говорят о том, что есть душевая кабина, унитаз и раковина, а также выполнен косметический ремонт. Риэлтор отметил в беседе с URA.RU, что, вероятно, сейчас люди могут и не продать квартиры из-за ситуации с эвакуацией. «Но потом после капитального ремонта шансы на продажу жилья должны увеличиться», — подчеркнул он.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...