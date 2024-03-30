Некоторые жильцы дома по улице Красномаячная, 62а, который расселили для проведения ремонта, продают свои квартиры. Такие объявления опубликованы на сайте «Домклик». Стоимость недвижимости начинается с 1 100 000 рублей.
«Продам однокомнатную квартиру гостиничного типа. Санузел совмещен с душем, есть холодная и горячая вода. Оставим диваны. Площадь квартиры — 19,7 квадратных метров. Стоимость — 1 100 000 рублей», — указано в одном из объявлений. Газа в квартире нет.
Вторую квартиру продают за 1 250 000 рублей. Ее площадь — 18 квадратных метров. Собственники говорят о том, что есть душевая кабина, унитаз и раковина, а также выполнен косметический ремонт.
Риэлтор отметил в беседе с URA.RU, что, вероятно, сейчас люди могут и не продать квартиры из-за ситуации с эвакуацией. «Но потом после капитального ремонта шансы на продажу жилья должны увеличиться», — подчеркнул он.
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Некоторые жильцы дома по улице Красномаячная, 62а, который расселили для проведения ремонта, продают свои квартиры. Такие объявления опубликованы на сайте «Домклик». Стоимость недвижимости начинается с 1 100 000 рублей. «Продам однокомнатную квартиру гостиничного типа. Санузел совмещен с душем, есть холодная и горячая вода. Оставим диваны. Площадь квартиры — 19,7 квадратных метров. Стоимость — 1 100 000 рублей», — указано в одном из объявлений. Газа в квартире нет. Вторую квартиру продают за 1 250 000 рублей. Ее площадь — 18 квадратных метров. Собственники говорят о том, что есть душевая кабина, унитаз и раковина, а также выполнен косметический ремонт. Риэлтор отметил в беседе с URA.RU, что, вероятно, сейчас люди могут и не продать квартиры из-за ситуации с эвакуацией. «Но потом после капитального ремонта шансы на продажу жилья должны увеличиться», — подчеркнул он.