31 марта 2024

Греция отказалась отправлять ЗРК на Украину

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Учения зенитно-ракетной бригады. Республика Хакасия, Абакан , зрк, зенитно-ракетный комплекс, ЗРК с-400
Греция не отправит Киеву российские ЗРК без замены на аналогичные из США Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Греция не станет отправлять российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) на Украину без замены на аналоги с Запада. Об этом рассказал глава Министерства национальной обороны Греции Никос Дендиас.

«Не идет и речи о их выводе из национальной системы ПВО Греции, куда они интегрированы, без замены их на системы вооружений с аналогичными или превосходящими боевыми возможностями», — заявил Дендиас. Фрагменты интервью министра опубликовало Афинское Македонское агентство новостей. Он отметил, что при покупке вооружения, с продавцом заключаются разного рода договоренности.

Также Дендиас подчеркнул, что национальные интересы Греции для него остаются в приоритете. В ответ на вопрос об отправке военных Греции на Украину, что такой вопрос еще не обсуждался.

Официальный представитель греческого правительства Павлос Маринакис ранее заявлял, что передача оружия Украине ослабит безопасность Афин. В частности, Франция пообещала передать ВСУ старую бронетехнику, сообщает Le Parisien со ссылкой на La Tribune. Речь идет о бронетранспортерах VAB, которым более 40 лет.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Греция не станет отправлять российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) на Украину без замены на аналоги с Запада. Об этом рассказал глава Министерства национальной обороны Греции Никос Дендиас. «Не идет и речи о их выводе из национальной системы ПВО Греции, куда они интегрированы, без замены их на системы вооружений с аналогичными или превосходящими боевыми возможностями», — заявил Дендиас. Фрагменты интервью министра опубликовало Афинское Македонское агентство новостей. Он отметил, что при покупке вооружения, с продавцом заключаются разного рода договоренности. Также Дендиас подчеркнул, что национальные интересы Греции для него остаются в приоритете. В ответ на вопрос об отправке военных Греции на Украину, что такой вопрос еще не обсуждался. Официальный представитель греческого правительства Павлос Маринакис ранее заявлял, что передача оружия Украине ослабит безопасность Афин. В частности, Франция пообещала передать ВСУ старую бронетехнику, сообщает Le Parisien со ссылкой на La Tribune. Речь идет о бронетранспортерах VAB, которым более 40 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...