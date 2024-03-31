Греция отказалась отправлять ЗРК на Украину

Греция не станет отправлять российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) на Украину без замены на аналоги с Запада. Об этом рассказал глава Министерства национальной обороны Греции Никос Дендиас.
«Не идет и речи о их выводе из национальной системы ПВО Греции, куда они интегрированы, без замены их на системы вооружений с аналогичными или превосходящими боевыми возможностями», — заявил Дендиас. Фрагменты интервью министра опубликовало Афинское Македонское агентство новостей. Он отметил, что при покупке вооружения, с продавцом заключаются разного рода договоренности.
Также Дендиас подчеркнул, что национальные интересы Греции для него остаются в приоритете. В ответ на вопрос об отправке военных Греции на Украину, что такой вопрос еще не обсуждался.
Официальный представитель греческого правительства Павлос Маринакис ранее заявлял, что передача оружия Украине ослабит безопасность Афин. В частности, Франция пообещала передать ВСУ старую бронетехнику, сообщает Le Parisien со ссылкой на La Tribune. Речь идет о бронетранспортерах VAB, которым более 40 лет.
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Греция не станет отправлять российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) на Украину без замены на аналоги с Запада. Об этом рассказал глава Министерства национальной обороны Греции Никос Дендиас.
«Не идет и речи о их выводе из национальной системы ПВО Греции, куда они интегрированы, без замены их на системы вооружений с аналогичными или превосходящими боевыми возможностями», — заявил Дендиас. Фрагменты интервью министра опубликовало Афинское Македонское агентство новостей. Он отметил, что при покупке вооружения, с продавцом заключаются разного рода договоренности. Также Дендиас подчеркнул, что национальные интересы Греции для него остаются в приоритете. В ответ на вопрос об отправке военных Греции на Украину, что такой вопрос еще не обсуждался.
Официальный представитель греческого правительства Павлос Маринакис ранее заявлял, что передача оружия Украине ослабит безопасность Афин. В частности, Франция пообещала передать ВСУ старую бронетехнику, сообщает Le Parisien со ссылкой на La Tribune. Речь идет о бронетранспортерах VAB, которым более 40 лет.