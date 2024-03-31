Греция отказалась отправлять ЗРК на Украину

31 марта 2024 в 23:33 Размер текста - 17 +

Греция не отправит Киеву российские ЗРК без замены на аналогичные из США Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Греция не станет отправлять российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) на Украину без замены на аналоги с Запада. Об этом рассказал глава Министерства национальной обороны Греции Никос Дендиас.



«Не идет и речи о их выводе из национальной системы ПВО Греции, куда они интегрированы, без замены их на системы вооружений с аналогичными или превосходящими боевыми возможностями», — заявил Дендиас. Фрагменты интервью министра опубликовало Афинское Македонское агентство новостей. Он отметил, что при покупке вооружения, с продавцом заключаются разного рода договоренности. Также Дендиас подчеркнул, что национальные интересы Греции для него остаются в приоритете. В ответ на вопрос об отправке военных Греции на Украину, что такой вопрос еще не обсуждался.



Официальный представитель греческого правительства Павлос Маринакис ранее заявлял, что передача оружия Украине ослабит безопасность Афин. В частности, Франция пообещала передать ВСУ старую бронетехнику, сообщает Le Parisien со ссылкой на La Tribune. Речь идет о бронетранспортерах VAB, которым более 40 лет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Греция не станет отправлять российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) на Украину без замены на аналоги с Запада. Об этом рассказал глава Министерства национальной обороны Греции Никос Дендиас. «Не идет и речи о их выводе из национальной системы ПВО Греции, куда они интегрированы, без замены их на системы вооружений с аналогичными или превосходящими боевыми возможностями», — заявил Дендиас. Фрагменты интервью министра опубликовало Афинское Македонское агентство новостей. Он отметил, что при покупке вооружения, с продавцом заключаются разного рода договоренности. Также Дендиас подчеркнул, что национальные интересы Греции для него остаются в приоритете. В ответ на вопрос об отправке военных Греции на Украину, что такой вопрос еще не обсуждался. Официальный представитель греческого правительства Павлос Маринакис ранее заявлял, что передача оружия Украине ослабит безопасность Афин. В частности, Франция пообещала передать ВСУ старую бронетехнику, сообщает Le Parisien со ссылкой на La Tribune. Речь идет о бронетранспортерах VAB, которым более 40 лет.