Экстренные службы проверяют неизвестную сумку
В Перми эвакуировали учащихся и сотрудников Пермского государственного медицинского университета им. Е.А. Вагнера. Видеозапись была опубликована в telegram-канале «ЧП Пермь | новости».
«Эвакуация в ПГМУ. Обнаружена неизвестная сумка», — говорится в сообщении.
В министерстве территориальной безопасности Пермского края сообщили, что в ближайшее время прокомментируют произошедшее. Также URA.RU направило запрос информации в пресс-службу вуза.
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В пресс-службе университета URA.RU пояснили, что на территории университетской стоматологической клиники найден брошенный велосипед. Идет проверка.
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