31 марта 2024
30 марта 2024
29 марта 2024

В Перми эвакуировали медуниверситет. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Зимний Курган., гбр, группа быстрого реагирования
Экстренные службы проверяют неизвестную сумку Фото:

В Перми эвакуировали учащихся и сотрудников Пермского государственного медицинского университета им. Е.А. Вагнера. Видеозапись была опубликована в telegram-канале «ЧП Пермь | новости».

«Эвакуация в ПГМУ. Обнаружена неизвестная сумка», — говорится в сообщении.

В министерстве территориальной безопасности Пермского края сообщили, что в ближайшее время прокомментируют произошедшее. Также URA.RU направило запрос информации в пресс-службу вуза.

Обновлено:

В пресс-службе университета URA.RU пояснили, что на территории университетской стоматологической клиники найден брошенный велосипед. Идет проверка.

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В Перми эвакуировали учащихся и сотрудников Пермского государственного медицинского университета им. Е.А. Вагнера. Видеозапись была опубликована в telegram-канале «ЧП Пермь | новости». «Эвакуация в ПГМУ. Обнаружена неизвестная сумка», — говорится в сообщении. В министерстве территориальной безопасности Пермского края сообщили, что в ближайшее время прокомментируют произошедшее. Также URA.RU направило запрос информации в пресс-службу вуза. Обновлено: В пресс-службе университета URA.RU пояснили, что на территории университетской стоматологической клиники найден брошенный велосипед. Идет проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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