Общество В Перми эвакуировали медуниверситет. Видео 01 апреля 2024 в 09:47 Размер текста - 17 + Экстренные службы проверяют неизвестную сумку Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Перми эвакуировали учащихся и сотрудников Пермского государственного медицинского университета им. Е.А. Вагнера. Видеозапись была опубликована в telegram-канале «ЧП Пермь | новости». «Эвакуация в ПГМУ. Обнаружена неизвестная сумка», — говорится в сообщении. В министерстве территориальной безопасности Пермского края сообщили, что в ближайшее время прокомментируют произошедшее. Также URA.RU направило запрос информации в пресс-службу вуза. Обновлено: В пресс-службе университета URA.RU пояснили, что на территории университетской стоматологической клиники найден брошенный велосипед. Идет проверка. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Перми эвакуировали учащихся и сотрудников Пермского государственного медицинского университета им. Е.А. Вагнера. Видеозапись была опубликована в telegram-канале «ЧП Пермь | новости». «Эвакуация в ПГМУ. Обнаружена неизвестная сумка», — говорится в сообщении. В министерстве территориальной безопасности Пермского края сообщили, что в ближайшее время прокомментируют произошедшее. Также URA.RU направило запрос информации в пресс-службу вуза. Обновлено: В пресс-службе университета URA.RU пояснили, что на территории университетской стоматологической клиники найден брошенный велосипед. Идет проверка. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям