31 марта 2024
30 марта 2024

Врачи ХМАО спасли жизнь младенца с недоразвитыми почками

Депздрав ХМАО: новорожденному из Нижневартовска ежедневно переливают кровь
© Служба новостей «URA.RU»
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Новорожденному из Нижневартовска ежедневно переливают кровь Фото:

Врачи Нижневартовской окружной детской больницы полностью заменили функции недоразвитых почек двухкилограммовому новорожденному. Информация об этом появилась на сайте департамента здравоохранения ХМАО.

«Ребенок был доставлен в отделение реанимации детской окружной больницы из перинатального центра Нижневартовска в тяжелом состоянии, на искусственной вентиляции легких. Вес ребенка при рождении составил менее 2 кг. Малышу был выставлен диагноз — недоразвитость обеих почек, что стало серьезным вызовом для врачей», — рассказали в публикации на сайте окружного депздрава. Малышу проводят терапию полной замены функции несформированных почек с помощью уникального аппарата для очищения крови.

Несмотря на малый вес ребенка, общую незрелость органов и высокий риск заражения крови, врачи достигли стабилизации общего состояния малыша. Сейчас он в сознании, дышит самостоятельно и хорошо принимает пищу. Ему все еще необходимо ежедневное переливание крови и сеансы почечно-заместительной терапии. При достижении мальчиком массы тела в 10 килограмм, врачи проведут ему пересадку почек.

«Это редкий случай в нашей практике, но мы справляемся с ним. Отделение реанимации детской больницы оснащено тремя специализированными аппаратами для проведения почечно-заместительной терапии. Наше отделение единственное в округе, которое проводит подобные процедуры, у таких маленьких пациентов», — процитировали на сайте заведующего детским отделением анестезиологии-реанимации Станислава Казадаева.

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Врачи Нижневартовской окружной детской больницы полностью заменили функции недоразвитых почек двухкилограммовому новорожденному. Информация об этом появилась на сайте департамента здравоохранения ХМАО. «Ребенок был доставлен в отделение реанимации детской окружной больницы из перинатального центра Нижневартовска в тяжелом состоянии, на искусственной вентиляции легких. Вес ребенка при рождении составил менее 2 кг. Малышу был выставлен диагноз — недоразвитость обеих почек, что стало серьезным вызовом для врачей», — рассказали в публикации на сайте окружного депздрава. Малышу проводят терапию полной замены функции несформированных почек с помощью уникального аппарата для очищения крови. Несмотря на малый вес ребенка, общую незрелость органов и высокий риск заражения крови, врачи достигли стабилизации общего состояния малыша. Сейчас он в сознании, дышит самостоятельно и хорошо принимает пищу. Ему все еще необходимо ежедневное переливание крови и сеансы почечно-заместительной терапии. При достижении мальчиком массы тела в 10 килограмм, врачи проведут ему пересадку почек. «Это редкий случай в нашей практике, но мы справляемся с ним. Отделение реанимации детской больницы оснащено тремя специализированными аппаратами для проведения почечно-заместительной терапии. Наше отделение единственное в округе, которое проводит подобные процедуры, у таких маленьких пациентов», — процитировали на сайте заведующего детским отделением анестезиологии-реанимации Станислава Казадаева.
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