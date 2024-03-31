Врачи ХМАО спасли жизнь младенца с недоразвитыми почками

Врачи Нижневартовской окружной детской больницы полностью заменили функции недоразвитых почек двухкилограммовому новорожденному. Информация об этом появилась на сайте департамента здравоохранения ХМАО.
«Ребенок был доставлен в отделение реанимации детской окружной больницы из перинатального центра Нижневартовска в тяжелом состоянии, на искусственной вентиляции легких. Вес ребенка при рождении составил менее 2 кг. Малышу был выставлен диагноз — недоразвитость обеих почек, что стало серьезным вызовом для врачей», — рассказали в публикации на сайте окружного депздрава. Малышу проводят терапию полной замены функции несформированных почек с помощью уникального аппарата для очищения крови.
Несмотря на малый вес ребенка, общую незрелость органов и высокий риск заражения крови, врачи достигли стабилизации общего состояния малыша. Сейчас он в сознании, дышит самостоятельно и хорошо принимает пищу. Ему все еще необходимо ежедневное переливание крови и сеансы почечно-заместительной терапии. При достижении мальчиком массы тела в 10 килограмм, врачи проведут ему пересадку почек.
«Это редкий случай в нашей практике, но мы справляемся с ним. Отделение реанимации детской больницы оснащено тремя специализированными аппаратами для проведения почечно-заместительной терапии. Наше отделение единственное в округе, которое проводит подобные процедуры, у таких маленьких пациентов», — процитировали на сайте заведующего детским отделением анестезиологии-реанимации Станислава Казадаева.
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