В Москве согласовали кандидатуру нового главы челябинского регисполкома ЕР

Кандидатуру Виталия Маслова утвердили на пост секретаря челябинского регионального исполкома «Единой России». Об этом сообщили URA.RU 1 апреля в реготделении партии.
«Маслов прошел собеседование. Его кандидатура согласована в ЦИК партии. Сейчас документы отправили на дальнейшее утверждение, в президиум Генсовета», — пояснили в ЕР.
Маслов как первый заместитель секретаря временно возглавил исполком после того, как с этой должности ушел Денис Моисеев. Сначала — в связи с длительной командировкой в Херсонскую область по поручению Андрея Турчака, а впоследствии — в связи с избранием на пост первого вице-спикера заксобрания региона. В борьбе за должность главы областного исполкома ЕР Маслову оппонировал Дмитрий Великий, возглавляющий отдел партийного строительства.
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