В Москве согласовали кандидатуру нового главы челябинского регисполкома ЕР

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Виталий Маслов уже может считать себя полноправным главой челябинского исполкома ЕР Фото:

Кандидатуру Виталия Маслова утвердили на пост секретаря челябинского регионального исполкома «Единой России». Об этом сообщили URA.RU 1 апреля в реготделении партии.

«Маслов прошел собеседование. Его кандидатура согласована в ЦИК партии. Сейчас документы отправили на дальнейшее утверждение, в президиум Генсовета», — пояснили в ЕР.

Маслов как первый заместитель секретаря временно возглавил исполком после того, как с этой должности ушел Денис Моисеев. Сначала — в связи с длительной командировкой в Херсонскую область по поручению Андрея Турчака, а впоследствии — в связи с избранием на пост первого вице-спикера заксобрания региона. В борьбе за должность главы областного исполкома ЕР Маслову оппонировал Дмитрий Великий, возглавляющий отдел партийного строительства.

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Кандидатуру Виталия Маслова утвердили на пост секретаря челябинского регионального исполкома «Единой России». Об этом сообщили URA.RU 1 апреля в реготделении партии. «Маслов прошел собеседование. Его кандидатура согласована в ЦИК партии. Сейчас документы отправили на дальнейшее утверждение, в президиум Генсовета», — пояснили в ЕР. Маслов как первый заместитель секретаря временно возглавил исполком после того, как с этой должности ушел Денис Моисеев. Сначала — в связи с длительной командировкой в Херсонскую область по поручению Андрея Турчака, а впоследствии — в связи с избранием на пост первого вице-спикера заксобрания региона. В борьбе за должность главы областного исполкома ЕР Маслову оппонировал Дмитрий Великий, возглавляющий отдел партийного строительства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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