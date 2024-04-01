В Москве согласовали кандидатуру нового главы челябинского регисполкома ЕР

01 апреля 2024 в 20:45 Размер текста - 17 +

Виталий Маслов уже может считать себя полноправным главой челябинского исполкома ЕР Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Кандидатуру Виталия Маслова утвердили на пост секретаря челябинского регионального исполкома «Единой России». Об этом сообщили URA.RU 1 апреля в реготделении партии. «Маслов прошел собеседование. Его кандидатура согласована в ЦИК партии. Сейчас документы отправили на дальнейшее утверждение, в президиум Генсовета», — пояснили в ЕР. Маслов как первый заместитель секретаря временно возглавил исполком после того, как с этой должности ушел Денис Моисеев. Сначала — в связи с длительной командировкой в Херсонскую область по поручению Андрея Турчака, а впоследствии — в связи с избранием на пост первого вице-спикера заксобрания региона. В борьбе за должность главы областного исполкома ЕР Маслову оппонировал Дмитрий Великий, возглавляющий отдел партийного строительства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Кандидатуру Виталия Маслова утвердили на пост секретаря челябинского регионального исполкома «Единой России». Об этом сообщили URA.RU 1 апреля в реготделении партии. «Маслов прошел собеседование. Его кандидатура согласована в ЦИК партии. Сейчас документы отправили на дальнейшее утверждение, в президиум Генсовета», — пояснили в ЕР. Маслов как первый заместитель секретаря временно возглавил исполком после того, как с этой должности ушел Денис Моисеев. Сначала — в связи с длительной командировкой в Херсонскую область по поручению Андрея Турчака, а впоследствии — в связи с избранием на пост первого вице-спикера заксобрания региона. В борьбе за должность главы областного исполкома ЕР Маслову оппонировал Дмитрий Великий, возглавляющий отдел партийного строительства.