Челябинец получил высокий пост в прифронтовом Херсоне

До отъезда в Херсон Денис Моисеев активно занимался сбором гуманитарной помощи для ЛНР и ДНР Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России

Руководитель челябинского регионального исполкома «Единой Росии» Денис Моисеев получил ряд задач в рамках гуманитарной миссии в Херсонской области. Эту информацию подтвердил 27 октября лидер областной организации ЕР, губернатор Алексей Текслер.

«Секретарь Генсовета „Единой России“ Андрей Турчак в личном разговоре со мной предложил Челябинской области отправить в сложный район именно Дениса Моисеева. Это не просто ответственная миссия, но и честь для региона. Конечно, в тех непростых условиях, в которых сейчас находится Херсонская область, нужны сильные и ответственные люди. Моисеев отправился в Херсонскую область на прошлой неделе. У него будет ряд задач в рамках гуманитарной миссии в новом регионе нашей страны», — процитировали URA.RU слова Текслера в реготделении партии.

Референдумы о присоединении ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей проводились на востоке Украины с 23 по 27 сентября. Большинство жителей этих регионов проголосовали за вхождение в состав РФ. Президент Владимир Путин утвердил закон о принятии в состав РФ новых регионов, после чего 30 сентября подписали соответствующие договоры. Первой из партий открыла свои организации в новых субъектах страны «Единая Россия»: соответствующее решение было принято ее Генсоветом 7 октября. Секретарем Херсонского регионального отделения и непосредственным руководителем Моисеева стал замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Игорь Кастюкевич.