На пост главы челябинского регисполкома ЕР претендуют два кандидата

26 марта 2024 в 20:45 Размер текста - 17 +

В реготделении ЕР провели кастинг на пост секретаря Фото: Вадим Ахметов © URA.RU За пост секретаря челябинского регионального исполкома «Единой России» будут соперничать два кандидата — Виталий Маслов и Дмитрий Великий. Такое решение приняли на заседании президиума областного отделения партии 26 марта, сообщили URA.RU в реготделении. «Отправили в Центральный исполнительный комитет партии две кандидатуры: Маслова и Великого. Ответа можно ждать в течение месяца», — пояснили в реготделении партии. Маслов как первый заместитель секретаря временно возглавил исполком после того, как с этой должности ушел Денис Моисеев. Сначала — в связи с длительной командировкой в Херсонскую область по поручению Андрея Турчака, а впоследствии — в связи с избранием на пост первого вице-спикера заксобрания региона. Великий является замруководителя регионального исполкома ЕР и возглавляет там отдел партийного строительства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

За пост секретаря челябинского регионального исполкома «Единой России» будут соперничать два кандидата — Виталий Маслов и Дмитрий Великий. Такое решение приняли на заседании президиума областного отделения партии 26 марта, сообщили URA.RU в реготделении. «Отправили в Центральный исполнительный комитет партии две кандидатуры: Маслова и Великого. Ответа можно ждать в течение месяца», — пояснили в реготделении партии. Маслов как первый заместитель секретаря временно возглавил исполком после того, как с этой должности ушел Денис Моисеев. Сначала — в связи с длительной командировкой в Херсонскую область по поручению Андрея Турчака, а впоследствии — в связи с избранием на пост первого вице-спикера заксобрания региона. Великий является замруководителя регионального исполкома ЕР и возглавляет там отдел партийного строительства.