На пост главы челябинского регисполкома ЕР претендуют два кандидата

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Конференция регионального отделения партии ЕР. Челябинск , медведь единая россия
В реготделении ЕР провели кастинг на пост секретаря Фото:

За пост секретаря челябинского регионального исполкома «Единой России» будут соперничать два кандидата — Виталий Маслов и Дмитрий Великий. Такое решение приняли на заседании президиума областного отделения партии 26 марта, сообщили URA.RU в реготделении.

«Отправили в Центральный исполнительный комитет партии две кандидатуры: Маслова и Великого. Ответа можно ждать в течение месяца», — пояснили в реготделении партии.

Маслов как первый заместитель секретаря временно возглавил исполком после того, как с этой должности ушел Денис Моисеев. Сначала — в связи с длительной командировкой в Херсонскую область по поручению Андрея Турчака, а впоследствии — в связи с избранием на пост первого вице-спикера заксобрания региона. Великий является замруководителя регионального исполкома ЕР и возглавляет там отдел партийного строительства.

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За пост секретаря челябинского регионального исполкома «Единой России» будут соперничать два кандидата — Виталий Маслов и Дмитрий Великий. Такое решение приняли на заседании президиума областного отделения партии 26 марта, сообщили URA.RU в реготделении. «Отправили в Центральный исполнительный комитет партии две кандидатуры: Маслова и Великого. Ответа можно ждать в течение месяца», — пояснили в реготделении партии. Маслов как первый заместитель секретаря временно возглавил исполком после того, как с этой должности ушел Денис Моисеев. Сначала — в связи с длительной командировкой в Херсонскую область по поручению Андрея Турчака, а впоследствии — в связи с избранием на пост первого вице-спикера заксобрания региона. Великий является замруководителя регионального исполкома ЕР и возглавляет там отдел партийного строительства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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