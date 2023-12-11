11 декабря 2023

Челябинские единороссы заменили главу регионального исполкома

© Служба новостей «URA.RU»
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Конференция регионального отделения партии ЕР. Челябинск , моисеев денис
Денис Моисеев уступил свой пост первому заместителю Фото:

В связи с уходом Дениса Моисеева с поста секретаря челябинского регионального исполкома ЕР его возглавит Виталий Маслов. Об этом сообщили URA.RU 12 декабря в областной организации «Единой России».

«Моисеев официально уволился с должности руководителя исполкома и трудоустроился на освобожденной основе в заксобрании Челябинской области. Руководителем исполкома станет его первый заместитель Виталий Маслов. Перестановки согласованы в кадровой комиссии Уральского МКС партии», — пояснили URA.RU в реготделении ЕР.

С октября 2022 года Моисеев находится в Херсонской области, где руководит созданной под его руководством региональной организацией ЕР. В командировку его отправили по личной просьбе секретаря Генсовета ЕР Андрея Турчака. Предполагается, что он останется в Херсоне до марта 2024 года, то есть до завершения голосования на выборах президента. Его обязанности главы исполкома партии в Челябинской области с этого момента исполнял Маслов. При этом на декабрьской конференции челябинского отделения ЕР решено было рекомендовать Моисеева на пост первого вице-спикера областного парламента, для чего и потребовался перевод его в штат ЗСО.

Виталий Маслов спустя год исполнения обязанностей станет полноправным главой челябинского исполкома «Единой России»
Виталий Маслов спустя год исполнения обязанностей станет полноправным главой челябинского исполкома «Единой России»
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В связи с уходом Дениса Моисеева с поста секретаря челябинского регионального исполкома ЕР его возглавит Виталий Маслов. Об этом сообщили URA.RU 12 декабря в областной организации «Единой России». «Моисеев официально уволился с должности руководителя исполкома и трудоустроился на освобожденной основе в заксобрании Челябинской области. Руководителем исполкома станет его первый заместитель Виталий Маслов. Перестановки согласованы в кадровой комиссии Уральского МКС партии», — пояснили URA.RU в реготделении ЕР. С октября 2022 года Моисеев находится в Херсонской области, где руководит созданной под его руководством региональной организацией ЕР. В командировку его отправили по личной просьбе секретаря Генсовета ЕР Андрея Турчака. Предполагается, что он останется в Херсоне до марта 2024 года, то есть до завершения голосования на выборах президента. Его обязанности главы исполкома партии в Челябинской области с этого момента исполнял Маслов. При этом на декабрьской конференции челябинского отделения ЕР решено было рекомендовать Моисеева на пост первого вице-спикера областного парламента, для чего и потребовался перевод его в штат ЗСО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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