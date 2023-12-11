Челябинские единороссы заменили главу регионального исполкома

12 декабря 2023 в 12:51 Размер текста - 17 +

Денис Моисеев уступил свой пост первому заместителю Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В связи с уходом Дениса Моисеева с поста секретаря челябинского регионального исполкома ЕР его возглавит Виталий Маслов. Об этом сообщили URA.RU 12 декабря в областной организации «Единой России». «Моисеев официально уволился с должности руководителя исполкома и трудоустроился на освобожденной основе в заксобрании Челябинской области. Руководителем исполкома станет его первый заместитель Виталий Маслов. Перестановки согласованы в кадровой комиссии Уральского МКС партии», — пояснили URA.RU в реготделении ЕР. С октября 2022 года Моисеев находится в Херсонской области, где руководит созданной под его руководством региональной организацией ЕР. В командировку его отправили по личной просьбе секретаря Генсовета ЕР Андрея Турчака. Предполагается, что он останется в Херсоне до марта 2024 года, то есть до завершения голосования на выборах президента. Его обязанности главы исполкома партии в Челябинской области с этого момента исполнял Маслов. При этом на декабрьской конференции челябинского отделения ЕР решено было рекомендовать Моисеева на пост первого вице-спикера областного парламента, для чего и потребовался перевод его в штат ЗСО. Виталий Маслов спустя год исполнения обязанностей станет полноправным главой челябинского исполкома «Единой России» Фото: пресс-служба челябинского реготделения партии «Единая Россия»

В связи с уходом Дениса Моисеева с поста секретаря челябинского регионального исполкома ЕР его возглавит Виталий Маслов. Об этом сообщили URA.RU 12 декабря в областной организации «Единой России». «Моисеев официально уволился с должности руководителя исполкома и трудоустроился на освобожденной основе в заксобрании Челябинской области. Руководителем исполкома станет его первый заместитель Виталий Маслов. Перестановки согласованы в кадровой комиссии Уральского МКС партии», — пояснили URA.RU в реготделении ЕР. С октября 2022 года Моисеев находится в Херсонской области, где руководит созданной под его руководством региональной организацией ЕР. В командировку его отправили по личной просьбе секретаря Генсовета ЕР Андрея Турчака. Предполагается, что он останется в Херсоне до марта 2024 года, то есть до завершения голосования на выборах президента. Его обязанности главы исполкома партии в Челябинской области с этого момента исполнял Маслов. При этом на декабрьской конференции челябинского отделения ЕР решено было рекомендовать Моисеева на пост первого вице-спикера областного парламента, для чего и потребовался перевод его в штат ЗСО.