Мотоцикл с доставкой в Курган: какие необычные крупногабаритные вещи получают на почте

Курганцы получили 400 посылок весом до полутонны

01 апреля 2024 в 14:04 Размер текста - 17 +

Курганцы, забирающие мотоциклы с почты, часто на нем и уезжают (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU За три месяца курганцы получили более 400 крупногабаритных посылок, среди которых оказались 10 мотоциклов, мопеды и садовые качели. Об этом URA.RU рассказала пресс-служба «Почты России». «За первые три месяца года жители Курганской области получили на почте более 400 крупногабаритных отправлений, включая 10 мотоциклов и мопедов. Крупногабаритные посылки, каждая весом до 500 кг, почтовый автотранспорт доставил из Екатеринбурга. Адресаты крупногабаритных посылок получили свои отправления не в традиционном почтовом отделении, а в Магистрально-сортировочном центре Кургана. Основной груз, который чаще всего доставляет Почта, это мотоциклы и автозапчасти. Многие получатели уезжают сразу на полученной технике», — сообщила пресс-служба Почты России. Кроме того, Почта назвала сезонные посылки. Среди них оказываются байдарки, квадроциклы и снегоходы. А в этом году, по данным Почты России, курганцы стали часто заказывать садовые качели: в среднем 10-15 штук в месяц. Доставку такого груза, как пояснила пресс-служба, обычно оформляют курьерской службой, где максимальный вес крупногабаритной посылки может достигать 500 кг. Данный сервис пока доступен лишь юридическим лицам, которые выступают в качестве отправителей груза, пояснили в Почте. Особые требования, предъявляемые к упаковке и транспортировке на почте объясняют обеспечением безопасности и сохранности груза. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

За три месяца курганцы получили более 400 крупногабаритных посылок, среди которых оказались 10 мотоциклов, мопеды и садовые качели. Об этом URA.RU рассказала пресс-служба «Почты России». «За первые три месяца года жители Курганской области получили на почте более 400 крупногабаритных отправлений, включая 10 мотоциклов и мопедов. Крупногабаритные посылки, каждая весом до 500 кг, почтовый автотранспорт доставил из Екатеринбурга. Адресаты крупногабаритных посылок получили свои отправления не в традиционном почтовом отделении, а в Магистрально-сортировочном центре Кургана. Основной груз, который чаще всего доставляет Почта, это мотоциклы и автозапчасти. Многие получатели уезжают сразу на полученной технике», — сообщила пресс-служба Почты России. Кроме того, Почта назвала сезонные посылки. Среди них оказываются байдарки, квадроциклы и снегоходы. А в этом году, по данным Почты России, курганцы стали часто заказывать садовые качели: в среднем 10-15 штук в месяц. Доставку такого груза, как пояснила пресс-служба, обычно оформляют курьерской службой, где максимальный вес крупногабаритной посылки может достигать 500 кг. Данный сервис пока доступен лишь юридическим лицам, которые выступают в качестве отправителей груза, пояснили в Почте. Особые требования, предъявляемые к упаковке и транспортировке на почте объясняют обеспечением безопасности и сохранности груза.