Задержанные в Дагестане боевики финансировали террористов из «Крокуса»

Иностранные граждане, задержанные в Дагестане, финансировали и обеспечивали террористов, устроивших теракт в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщил ЦОС ФСБ РФ. Кроме того, они готовили нападение в Каспийске.
«Задержанные боевики непосредственно участвовали в финансировании и обеспечении средствами террора исполнителей террористического акта, совершенного <…> в концертном зале „Крокус сити холл“», — говорится в сообщении ЦОС ФСБ. Там добавили, что четверо иностранных граждан готовили теракт в Каспийске в местах массового пребывания людей.
Ранее пресс-служба Национального антитеррористического комитета (НАК) сообщила, что трех человек, которые планировали совершить террористические преступления, задержали в Дагестане в ходе контртеррористической операции (КТО). Ее проводили в Махачкале и Каспийске, передает «Национальная служба новостей». Отмечалось, что у задержанных нашли самодельное взрывное устройство, автоматическое оружие и боеприпасы.
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