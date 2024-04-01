Происшествия Криминал Задержанные в Дагестане боевики финансировали террористов из «Крокуса» 01 апреля 2024 в 15:52 Размер текста - 17 + В Дагестане задержали иностранцев, финансировавших теракт в «Крокус Сити Холле» Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» Иностранные граждане, задержанные в Дагестане, финансировали и обеспечивали террористов, устроивших теракт в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщил ЦОС ФСБ РФ. Кроме того, они готовили нападение в Каспийске. «Задержанные боевики непосредственно участвовали в финансировании и обеспечении средствами террора исполнителей террористического акта, совершенного <…> в концертном зале „Крокус сити холл“», — говорится в сообщении ЦОС ФСБ. Там добавили, что четверо иностранных граждан готовили теракт в Каспийске в местах массового пребывания людей. Ранее пресс-служба Национального антитеррористического комитета (НАК) сообщила, что трех человек, которые планировали совершить террористические преступления, задержали в Дагестане в ходе контртеррористической операции (КТО). Ее проводили в Махачкале и Каспийске, передает «Национальная служба новостей». Отмечалось, что у задержанных нашли самодельное взрывное устройство, автоматическое оружие и боеприпасы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Иностранные граждане, задержанные в Дагестане, финансировали и обеспечивали террористов, устроивших теракт в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщил ЦОС ФСБ РФ. Кроме того, они готовили нападение в Каспийске. «Задержанные боевики непосредственно участвовали в финансировании и обеспечении средствами террора исполнителей террористического акта, совершенного <…> в концертном зале „Крокус сити холл“», — говорится в сообщении ЦОС ФСБ. Там добавили, что четверо иностранных граждан готовили теракт в Каспийске в местах массового пребывания людей. Ранее пресс-служба Национального антитеррористического комитета (НАК) сообщила, что трех человек, которые планировали совершить террористические преступления, задержали в Дагестане в ходе контртеррористической операции (КТО). Ее проводили в Махачкале и Каспийске, передает «Национальная служба новостей». Отмечалось, что у задержанных нашли самодельное взрывное устройство, автоматическое оружие и боеприпасы. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям