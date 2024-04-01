Задержанные в Дагестане боевики финансировали террористов из «Крокуса»

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Теракт в Крокус Сити Холл. 22 марта 2024. Московская область, крокус-сити, теракт в крокус сити
В Дагестане задержали иностранцев, финансировавших теракт в «Крокус Сити Холле» Фото:
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Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Иностранные граждане, задержанные в Дагестане, финансировали и обеспечивали террористов, устроивших теракт в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщил ЦОС ФСБ РФ. Кроме того, они готовили нападение в Каспийске.

«Задержанные боевики непосредственно участвовали в финансировании и обеспечении средствами террора исполнителей террористического акта, совершенного <…> в концертном зале „Крокус сити холл“», — говорится в сообщении ЦОС ФСБ. Там добавили, что четверо иностранных граждан готовили теракт в Каспийске в местах массового пребывания людей.

Ранее пресс-служба Национального антитеррористического комитета (НАК) сообщила, что трех человек, которые планировали совершить террористические преступления, задержали в Дагестане в ходе контртеррористической операции (КТО). Ее проводили в Махачкале и Каспийске, передает «Национальная служба новостей». Отмечалось, что у задержанных нашли самодельное взрывное устройство, автоматическое оружие и боеприпасы.

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Иностранные граждане, задержанные в Дагестане, финансировали и обеспечивали террористов, устроивших теракт в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщил ЦОС ФСБ РФ. Кроме того, они готовили нападение в Каспийске. «Задержанные боевики непосредственно участвовали в финансировании и обеспечении средствами террора исполнителей террористического акта, совершенного <…> в концертном зале „Крокус сити холл“», — говорится в сообщении ЦОС ФСБ. Там добавили, что четверо иностранных граждан готовили теракт в Каспийске в местах массового пребывания людей. Ранее пресс-служба Национального антитеррористического комитета (НАК) сообщила, что трех человек, которые планировали совершить террористические преступления, задержали в Дагестане в ходе контртеррористической операции (КТО). Ее проводили в Махачкале и Каспийске, передает «Национальная служба новостей». Отмечалось, что у задержанных нашли самодельное взрывное устройство, автоматическое оружие и боеприпасы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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