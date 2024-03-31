Единая Россия в ЯНАО определилась с первым кандидатом на выборах в думу Салехарда

Первым кандидатом ЕР на выборах в думу Салехарда стал Олег Шинкарев

01 апреля 2024 в 18:30 Размер текста - 17 +

Единая Россия определила первого кандидата на осенних выборах в ЯНАО Фото: Сергей Русанов © URA.RU Единая Россия в ЯНАО выдвинула на праймериз руководителя регионального отделения «Молодой Гвардии» Олега Шинкарева. Источники в политблоке ЯНАО сообщают, что на осенних муниципальных выборах Шинкарев гарантированно получит мандат в гордуме Салехарда. «Реготделение ЕР и раньше активно продвигало Шинкарева, который также является помощником депутата заксобрания Казанцевой (глава исполкома партии на Ямале). В январе Шинкарев возглавил окружной штаб общественной поддержки. Нет сомнений, что мандат достанется ему», — сообщил агентству источник. Руководитель регионального исполкома «Единой России» Анастасия Казанцева рассказала корреспонденту агентства, что первоначально Шинкареву необходимо пройти процедуру предварительного голосования — на ней салехардцы определят, кандидатов партии на выборах в гордуму. «Шансы есть, как и у всех, кто принимает участие в этой процедуре», — сообщила Казанцева корреспонденту. Ранее URA.RU сообщало об открытии в столице Ямала штаба общественной поддержки «Единой России». Церемонию открытия посетил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Единая Россия в ЯНАО выдвинула на праймериз руководителя регионального отделения «Молодой Гвардии» Олега Шинкарева. Источники в политблоке ЯНАО сообщают, что на осенних муниципальных выборах Шинкарев гарантированно получит мандат в гордуме Салехарда. «Реготделение ЕР и раньше активно продвигало Шинкарева, который также является помощником депутата заксобрания Казанцевой (глава исполкома партии на Ямале). В январе Шинкарев возглавил окружной штаб общественной поддержки. Нет сомнений, что мандат достанется ему», — сообщил агентству источник. Руководитель регионального исполкома «Единой России» Анастасия Казанцева рассказала корреспонденту агентства, что первоначально Шинкареву необходимо пройти процедуру предварительного голосования — на ней салехардцы определят, кандидатов партии на выборах в гордуму. «Шансы есть, как и у всех, кто принимает участие в этой процедуре», — сообщила Казанцева корреспонденту. Ранее URA.RU сообщало об открытии в столице Ямала штаба общественной поддержки «Единой России». Церемонию открытия посетил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.