31 марта 2024

Единая Россия в ЯНАО определилась с первым кандидатом на выборах в думу Салехарда

Первым кандидатом ЕР на выборах в думу Салехарда стал Олег Шинкарев
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание городской думы. Пермь, депутат, дума, бюджет, фракция единая россия, законы
Единая Россия определила первого кандидата на осенних выборах в ЯНАО Фото:

Единая Россия в ЯНАО выдвинула на праймериз руководителя регионального отделения «Молодой Гвардии» Олега Шинкарева. Источники в политблоке ЯНАО сообщают, что на осенних муниципальных выборах Шинкарев гарантированно получит мандат в гордуме Салехарда.

«Реготделение ЕР и раньше активно продвигало Шинкарева, который также является помощником депутата заксобрания Казанцевой (глава исполкома партии на Ямале). В январе Шинкарев возглавил окружной штаб общественной поддержки. Нет сомнений, что мандат достанется ему», — сообщил агентству источник.

Руководитель регионального исполкома «Единой России» Анастасия Казанцева рассказала корреспонденту агентства, что первоначально Шинкареву необходимо пройти процедуру предварительного голосования — на ней салехардцы определят, кандидатов партии на выборах в гордуму. «Шансы есть, как и у всех, кто принимает участие в этой процедуре», — сообщила Казанцева корреспонденту.

Ранее URA.RU сообщало об открытии в столице Ямала штаба общественной поддержки «Единой России». Церемонию открытия посетил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

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Единая Россия в ЯНАО выдвинула на праймериз руководителя регионального отделения «Молодой Гвардии» Олега Шинкарева. Источники в политблоке ЯНАО сообщают, что на осенних муниципальных выборах Шинкарев гарантированно получит мандат в гордуме Салехарда. «Реготделение ЕР и раньше активно продвигало Шинкарева, который также является помощником депутата заксобрания Казанцевой (глава исполкома партии на Ямале). В январе Шинкарев возглавил окружной штаб общественной поддержки. Нет сомнений, что мандат достанется ему», — сообщил агентству источник. Руководитель регионального исполкома «Единой России» Анастасия Казанцева рассказала корреспонденту агентства, что первоначально Шинкареву необходимо пройти процедуру предварительного голосования — на ней салехардцы определят, кандидатов партии на выборах в гордуму. «Шансы есть, как и у всех, кто принимает участие в этой процедуре», — сообщила Казанцева корреспонденту. Ранее URA.RU сообщало об открытии в столице Ямала штаба общественной поддержки «Единой России». Церемонию открытия посетил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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