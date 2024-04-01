В Тюмени резко вырос спрос на услуги шиномонтажных мастерских

01 апреля 2024 в 21:20 Размер текста - 17 +

Автолюбители выстраиваются в очереди, чтобы заменить зимние шины на летние Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU После потепления в Тюмени резко вырос спрос на услуги шиномонтажных мастерских. Об этом URA.RU сообщил владелец одной из СТО. По его словам, в некоторых автосервисах очередь уже расписана на несколько недель вперед. «С наступлением теплой погоды тюменцы начали активно „переобувать“ свои автомобили. Во многих СТО Тюмени очередь на шиномонтаж уже расписана на несколько недель вперед. Но фоне ажиотажного спроса в ближайшее время мастерские могут незначительно поднять цены на свои услуги», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности. В региональном управлении ГИБДД по Тюменской области водителям советуют не спешить с заменой зимних шин на летние. «Менять зимние шины на летние рекомендуется, когда среднесуточная температура воздуха фиксируется на значениях не менее +5 градусов. Однако не стоит забывать, что мы живем в северном регионе. И снегопады, причем достаточно сильные, у нас бывают и в конце апреля. Поэтому с заменой зимних шин лучше не спешить», — пояснили URA.RU в управлении областной Госавтоинспекции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После потепления в Тюмени резко вырос спрос на услуги шиномонтажных мастерских. Об этом URA.RU сообщил владелец одной из СТО. По его словам, в некоторых автосервисах очередь уже расписана на несколько недель вперед. «С наступлением теплой погоды тюменцы начали активно „переобувать“ свои автомобили. Во многих СТО Тюмени очередь на шиномонтаж уже расписана на несколько недель вперед. Но фоне ажиотажного спроса в ближайшее время мастерские могут незначительно поднять цены на свои услуги», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности. В региональном управлении ГИБДД по Тюменской области водителям советуют не спешить с заменой зимних шин на летние. «Менять зимние шины на летние рекомендуется, когда среднесуточная температура воздуха фиксируется на значениях не менее +5 градусов. Однако не стоит забывать, что мы живем в северном регионе. И снегопады, причем достаточно сильные, у нас бывают и в конце апреля. Поэтому с заменой зимних шин лучше не спешить», — пояснили URA.RU в управлении областной Госавтоинспекции.